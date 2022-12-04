ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ | Что думают автопродавцы о больших переменах на рынке? Какие цены вырастут, какие нет?

Когда в октябре Европейский парламент подтвердил, что с 2035 года в странах Евросоюза закончится продажа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, это вызвало неоднозначную реакцию. Хотя о планах было известно давно, принятое решение словно поставило окончательную точку в вопросе. Что оно повлечет за собой?

Как сказал исполнительный директор Elke Grupp Таави Лепик, решение о том, чтобы запретить с 2035 года продажу автомобилей с ДВС, кажется сегодня поспешным, так как на то, чтобы осуществить столь масштабный переворот, отпущено всего 12 лет. Как полагает Лепик, теоретически этот срок возможен, если произойдет переворот в технологии изготовления аккумуляторов, что снизит стоимость производства. Но если к этому времени не удастся снизить цены на электромобили и производители не смогут повысить объемы до необходимого уровня, может возникнуть „эффект Гаваны“