04.12.2022, 08:02
ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ | Что думают автопродавцы о больших переменах на рынке? Какие цены вырастут, какие нет?(7)
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Эстонские фирмы по продаже автомобилей рассказали о том, что они думают о планах ухода с рынка автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Цены на топливо вырастут или упадут? Подорожают техобслуживание и запчасти или нет? Насколько вообще реалистичен план Евросоюза? Ответы на эти вопросы постаралось получить издание Ärileht.
Когда в октябре Европейский парламент подтвердил, что с 2035 года в странах Евросоюза закончится продажа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, это вызвало неоднозначную реакцию. Хотя о планах было известно давно, принятое решение словно поставило окончательную точку в вопросе. Что оно повлечет за собой?