Очередная эстонская ИТ-компания сокращает сотрудников

В течение ближайших недель команда фирмы уменьшится на 24%. Негативное развитие ситуации на криптовалютном рынке вызвано не только банкротством второй по величине торговой платформы FTX, но и рядом других факторов, что увеличивает неуверенность инвесторов.

В последние месяцы несколько технологических и криптовалютных компаний по всему миру объявили о массовых сокращениях, затронувших десятки тысяч человек. Помимо недавних банкротств, известные криптокомпании, такие как Coinbase и OpenSea, сократили свои штаты более чем на 20%. Европейский конкурент Change компания BitPanda уволила треть своей команды. Аналогичные новости анонсированы ИТ-компаниями и в других областях. Ранее в этом году Change в ходе реструктуризации сократила шесть рабочих мест, чтобы более четко определить приоритеты рынков за пределами Эстонии и ускорить рост оборота на них.