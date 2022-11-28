Очередная эстонская ИТ-компания сокращает сотрудников(4)
Отказавшая недавно от сделки купли-продажи на 100 млн евро компания Change iInvest сообщила, что из-за резко изменившейся ситуации на рынке вынуждена сократить штат сотрудников.
В течение ближайших недель команда фирмы уменьшится на 24%. Негативное развитие ситуации на криптовалютном рынке вызвано не только банкротством второй по величине торговой платформы FTX, но и рядом других факторов, что увеличивает неуверенность инвесторов.
Уходящим работникам Change оплатит свободные дни для поиска нового места работы или для отдыха. В зависимости от стажа будет оплачено 6-8 недель.
В последние месяцы несколько технологических и криптовалютных компаний по всему миру объявили о массовых сокращениях, затронувших десятки тысяч человек. Помимо недавних банкротств, известные криптокомпании, такие как Coinbase и OpenSea, сократили свои штаты более чем на 20%. Европейский конкурент Change компания BitPanda уволила треть своей команды. Аналогичные новости анонсированы ИТ-компаниями и в других областях. Ранее в этом году Change в ходе реструктуризации сократила шесть рабочих мест, чтобы более четко определить приоритеты рынков за пределами Эстонии и ускорить рост оборота на них.