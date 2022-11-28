В Эстонии резко выросло число краж

„Совсем недавно наш патрульный экипаж отреагировал на кражу со взломом, произошедшую в Локса в частном доме. По словам охранника, в доме были разбиты два окна в двери“, – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. „Всем владельцам жилых и вспомогательных помещений следует обязательно задуматься, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное для защиты своего имущества“, – добавил Тууль.

В Харьюмаа к строящемуся рядному дому недавно пришли двое посторонних – они попали в поле зрения камеры видеонаблюдения, на сигнал незамедлительно отреагировали патрульные экипажи. Охранникам не удалось никого поймать ни на объекте, ни в его окрестностях, однако они заметили, что на двух дверях были откручены болты.

В этом году больше всего проблем воры доставили в Тарту и Кохтла-Ярве, где число краж выросло почти в два раза.

По сравнению с прошлым годом краж стало больше как в Валгамаа, Рапламаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа, так и на Хийумаа.