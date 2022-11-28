Ханно Певкур украинке Анне Быковой: Зеленский всегда со своим народом, Путин - никогда(33)
В очередной серии проекта „Украинцы VS Политики“ министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился с киевлянкой Анне Быковой и рассказал, готова ли наша страна к отражению российской агрессии.
Главные темы разговора
1.35 - Готова ли Эстония к обороне? (Эстонский народ всегда готов!)
3.06 - Мы улучшили обороноспособность с 24 февраля? Что купила Эстония для своих сил обороны?
4.09 - В том, что Киев выстоял, вопреки анонсам Путина, есть заслуга Эстонии?
5.52 - Что поразило Певкура в Буче? Самое тяжелое, с чем пришлось столкнуться.
8.01 - Почему не все члены НАТО оказали поддержку Украине?
10.30 - Насколько серьезно Запад воспринимал угрозу России?
12.00 - С кем из лидеров Украины Ханно Певкур находится в постоянном контакте?
13.20 - Какое впечатление на Певкура произвел Владимир Зеленский?
16.45 - Что может остановить Путина?
18.20 - Станет ли Украина членом НАТО? И когда?
21.55 - В чем разница между Советским Союзом и ЕС?
28.43 - Стоит ли Украине возобновлять переговоры с Россией?
32.48 - Какой вывод для себе сделает Эстония из этой войны?