Ханно Певкур украинке Анне Быковой: Зеленский всегда со своим народом, Путин - никогда

Главные темы разговора

1.35 - Готова ли Эстония к обороне? (Эстонский народ всегда готов!)

3.06 - Мы улучшили обороноспособность с 24 февраля? Что купила Эстония для своих сил обороны?

4.09 - В том, что Киев выстоял, вопреки анонсам Путина, есть заслуга Эстонии?

5.52 - Что поразило Певкура в Буче? Самое тяжелое, с чем пришлось столкнуться.

8.01 - Почему не все члены НАТО оказали поддержку Украине?

10.30 - Насколько серьезно Запад воспринимал угрозу России?

12.00 - С кем из лидеров Украины Ханно Певкур находится в постоянном контакте?

13.20 - Какое впечатление на Певкура произвел Владимир Зеленский?

16.45 - Что может остановить Путина?

18.20 - Станет ли Украина членом НАТО? И когда?

21.55 - В чем разница между Советским Союзом и ЕС?

28.43 - Стоит ли Украине возобновлять переговоры с Россией?

32.48 - Какой вывод для себе сделает Эстония из этой войны?