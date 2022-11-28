Экономика
28.11.2022, 12:20

БОЛЬШАЯ КАРТА | Сравните, насколько подорожали продукты питания в соседних с Эстонией странах

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Продаваемое в Латвии эстонское молоко
Продаваемое в Латвии эстонское молоко
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Больше всего среди стран ЕС пострадали от роста цен на продукты питания Эстония и соседние страны Балтии, пишет Delfi Ärileht.

По состоянию на конец октября инфляция в Европе достигла нового рекордного уровня. Цены на энергоносители и продукты питания продолжают неуклонно расти. Неизбежно продуктовая корзина потребителей по всей Европе будет только дорожать. Но величина того, насколько жителям приходится опустошать свои кошельки из-за продовольственной инфляции, сильно различается.

В странах Евросоюза продукты питания довольно ощутимо подорожали в странах Балтии: Эстонии (на 27,9%), Латвии (на 29,6%) и Литве (на 32,6%).

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