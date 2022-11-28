БОЛЬШАЯ КАРТА | Сравните, насколько подорожали продукты питания в соседних с Эстонией странах

По состоянию на конец октября инфляция в Европе достигла нового рекордного уровня. Цены на энергоносители и продукты питания продолжают неуклонно расти. Неизбежно продуктовая корзина потребителей по всей Европе будет только дорожать. Но величина того, насколько жителям приходится опустошать свои кошельки из-за продовольственной инфляции, сильно различается.