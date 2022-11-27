Перепись населения: где в Эстонии население изменилось больше всего, а где - меньше?

Ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг объяснила: „Данные переписи населения о миграции и втором месте жительства сосредоточены на внутренней миграции и иммиграции последних десяти лет. Результаты вносят ясность относительно того, куда и сколько людей переезжали в пределах Эстонии, а также какие люди и в каком количестве переехали в Эстонию за последние десять лет“.

84% населения проживало в Эстонии и десять лет назад

1,12 миллиона человек, т. е. 82,4% тех, кто проживал в Эстонии в 2021 году, участвовали в переписи как 2011, так и 2021 года. Кроме того, относительно 1,5% жителей известно, что они проживали в Эстонии также во время предыдущей переписи, однако не участвовали в ней. Иными словами, 83,9% нынешних жителей проживало в Эстонии и десять лет назад. Среди остального населения во время предыдущей переписи 5,2% жили за границей, 10,6% еще не родились и относительно 0,4% информация отсутствует. „По сравнению с периодом между переписями 2000 и 2011 годов за последние десять лет доля тех людей, которые проживали в Эстонии во время двух последовательных переписей, уменьшилась на 2 процентных пункта. Из этого можно сделать вывод, что как за границу из Эстонии, так и из-за границы в Эстонию теперь переезжают чаще, чем раньше“, — ответила Терье Трасберг.