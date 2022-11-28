Ненужное не покупаем. Отказ от товара в упаковке сбережет и природу, и кошелек

В сетевых магазинах возможности купить „в россыпь“ тоже расширяются. В некоторых гипермаркетах можно найти моющие средства, жидкое мыло и шампунь, зубную пасту, туалетную бумагу и другие товары без упаковки или в экологически чистой упаковке. В большинстве супермаркетов без фабричной упаковки можно купить овощи, сладости, мясные продукты и дары моря, орехи и сухофрукты. В доковидные времена в овощных отделах супермаркетов можно было купить в числе прочего соленые огурцы и квашеную капусту, набирая их прямо из бочек с рассолом. Сегодня распространена готовая еда – супы, салаты, суши, пирожки – которые покупатель тоже набирает своими руками.

В последнее время диспенсеры и ящики с сыпучими продуктами, из которых покупатель может сам набрать необходимое количество товара, встречаются все чаще. Набирают популярность целые магазины, где весь товар продается без упаковки – покупатель может купить или принести свою многоразовую тару и набрать в нее необходимое количество макарон или стирального порошка. Такие магазины называются безотходными (zero waste), и первый такой магазин в Таллинне открылся в Каламая. Покупатели охотно пользуются возможностью приобретать действительно необходимое им количество продуктов, избегая лишних трат, и использовать многоразовую упаковку: чтобы приготовить одну порцию макарон по-флотски, например, совсем не обязательно покупать пачку макарон весом в полкило.

Но пока все же на полках магазинов не редкость индивидуально запаянный в пленку огурец, расфасованные по две-три штучки куриные ножки и так далее. Безусловно, это очень удобно для покупателей, а магазинам проще контролировать запасы и поддерживать чистоту, но при таком подходе количество мусора сократить трудно. Поэтому безотходные магазины и товары без упаковки набирают популярность у людей, для которых забота о природе ради будущих поколений не пустой звук.

Уделять внимание защите окружающей среды сегодня очень модно. По всему миру ужесточается законодательство, регулирующее обращение с отходами. Например, в США начали запрещать пластиковые пакеты и штрафовать за их использование, а в Европе планируют к 2025 году снизить объем пластиковых отходов за счет отказа от одноразовых пластиковых изделий и тары.

О том, кто и как должен обеспечивать безопасность продающихся без упаковки продуктов, главный специалист отдела питания Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Трийну Аллика сказала так: „В каждом магазине должны быть предусмотрены меры по борьбе с вредителями, а также на случай проникновения в магазин птиц/животных. Нерасфасованные продукты должны предлагаться потребителю таким образом, чтобы они не могли быть загрязнены. Распространенная хорошая практика предусматривает, что рассыпное печенье, хлебобулочные изделия и т. п. в магазине выставляют с помощью предусмотренных для этого средств. За безопасность продаваемых пищевых продуктов магазин несет ответственность. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (РТА) осуществляет надзор в соответствии с периодичностью проверок, определенной на основе оценки рисков. На условия хранения продаваемой в магазине продукции, как правило, обращают внимание в рамках каждой официальной проверки, а при обнаружении нарушения также информируют об этом ответственных лиц и, при необходимости, также принимают меры. Помимо РТА проверять и обеспечивать условия хранения должен также магазин“.

И еще одну проблему обозначила Вероника из Ласнамяэ: „В некоторых больших магазинах можно услышать птичье чириканье. Поднимешь голову – а там под потолком голуби или воробьи. Получается, ночью, когда магазин закрыт, птицы могут клевать лежащие открытыми ягоды, фрукты, или нагадить в лоток с конфетами?“.

С Маргаритой согласен и Роберт, житель Кесклинна: „Я люблю свежую выпечку, но все же смущает, что лежащие на открытых полках сладкие липкие булочки никак не защищены ни от пыли, ни от мух, ни от брызг, которые могут прилететь, когда кто-то рядом чихнет. Если мясо можно термически обработать, а фрукты тщательно вымыть, то с булочкой так не поступишь“.

Жительница Мустамяэ Маргарита поделилась наблюдениями: „В нашем „домашнем“ магазине ящички с конфетами расположены очень низко, у самого пола, и, хотя они все снабжены крышками, они все же не герметичны, а значит, пыль, которую ногами поднимают люди, не может не проникать в них, тем более что некоторые покупатели забывают закрывать крышку. В ящиках, где лежат конфеты в фантиках, можно обнаружить развернутые и раздавленные конфеты – кто-то, наверное, хотел узнать, какая в конфетах начинка. А щипцы и совочки, которыми нужно набирать сладости, не защищены от падения на пол, и насколько они чистые, остается лишь догадываться“.

К слову, именно то, что к продуктам без упаковки имеет доступ практически любой посетитель торговой точки, многих смущает, поскольку люди не уверены, что требования гигиены в таком случае полностью соблюдены.

Сами магазины проблему признают: в магазин ходят разные люди, и не все они ведут себя ответственно, но все же персонал делает все возможное, чтобы обеспечить продуктам полную безопасность. Однако многое в плане гигиены зависит и от самих покупателей. В целом у клиентов бережное отношение, и как они привыкли пользоваться буфетом самообслуживания в местах общественного питания, так же следуют и принципу заботливого и ответственного поведения в торговом зале.

А не просрочка ли это?

Поскольку продукты без упаковки в большинстве случаев продаются по заметно более низкой цене, у привыкших всюду искать подвох покупателей возникает резонный вопрос: а все ли в порядке с этим товаром, может быть, у него кончается срок реализации, поэтому цена низкая?

Представители торговых сетей в один голос ответили – это не так. Эксперт по качеству Rimi Анне Вярбу объяснила: „Как и упакованные продукты, товары, продаваемые без упаковки, также имеют срок годности, установленный производителем. В течение указанного производителем времени продукт остается свежим и уж точно таким же безопасным для употребления в пищу, как и то, что продается в упаковке. Возможно, что время реализации продукта без упаковки может быть короче, чем у упакованного, но, конечно, нельзя утверждать, что продукт, предлагаемый в россыпь, будет менее свежим в течение времени реализации, чем упакованный вариант этого продукта. Покупатель может не беспокоиться об этом – мы заботимся, чтобы на складе был только свежий товар. Время реализации находится под пристальным вниманием в магазинах“.

Велика ли разница в цене?

Если отказаться от упаковки, когда есть возможность ее не покупать, в большинстве случаев действительно можно поберечь свои кровные евро, а заодно и нервы. Цена на один и тот же товар может отличаться и вдвое, и втрое. Хотя принцип „в упаковке дороже“ действует не всегда, и надо всякий раз придирчиво сравнивать цены. Например, мы обнаружили, что свиной фарш в

упаковке стоил даже дешевле своего „раздетого“ аналога (4,99 евро/кг против 4,98 евро/кг), а груши Conferens и в упаковке, и без нее цену имели абсолютно одинаковую – 1,39 евро/кг. Сравнить цены можно в нашей таблице. Кроме того, нельзя упускать из виду, что периодически торговые сети продают товар по кампании, и привычное соотношение цены товара в упаковке и без нее может круто измениться, поэтому точно не стоит кидать товар в корзину не глядя, по привычк