В Ласнамяэ, Маарду и на Ратушной площади Таллинна сегодня зажгут первые свечи Адвента(8)
В воскресенье, 27 ноября в Маарду, Ласнамяэ и на Ратушной площади столицы будут зажжены первые свечи Адвента.
Первую свечу адвента по традиции зажгут на Ратушной площади мэр Михаил Кылварт и Таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье в 16:00.
В Ласнамяэ мероприятия пройдут в парке Тондираба, где состоится адвент-концерт, в рамках которого традиционно зажгут первую свечу адвента.
„Приглашаем всех жителей Ласнамяэ в воскресенье на первый в этом году адвент-концерт. Давайте отвлечемся от забот и сосредоточимся на волшебном времени приближающегося Рождества. Традиционные адвент-концерты и зажжение свечей адвента будут проходить каждое воскресенье в разных частях Ласнамяэ“, – сказала старейшина района Юлианна Юрченко.
Серию адвент-концертов запустит вокально-эстрадная студия „Кнопочки“, которая выступят в парке Тондираба рядом с кафе. Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которое предложат всем посетителям бесплатно. Самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика.
Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с приходом Святого Маркуса Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный, зажжение свечи произойдет в 16 часов.
В рамках празднования первого Адвента в Маарду в воскресение выступит ансамбль „Orthodox Singers“
В воскресение, 27 ноября в 14 часов в Маардуском центре досуга (Кеэмикуте 12b) состоится концерт известного хорового коллектива „Orthodox Singers“ под управлением Валерия Петрова. Бесплатный концерт приурочен к празднику первого Адвента.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, Адвент означает для многих людей время ожидания Рождества, время мира, близкого общения с родными людьми, и время добрых дел. „Воскресный день первого Адвента в Маарду будет полон различных рождественских мероприятий. В 13:00 мы зажигаем первую свечу Адвента в парке Келламяэ. В 14:00 я приглашаю вас на прекрасный концерт „Othodox Singers“, а в 15:30 огонь первого Адвента будет зажжен в Мууга, где общественное объединение Emade Linn снова проведет традиционное шествие с фонарями, которое стартует с парковки детского сада Мууга. Приходите обязательно и станьте частью замечательного семейного праздника!“, - сказал мэр.
Специально к концерту Адвента ансамбль „Othodox Singers“ подготовил уникальную программу православных рождественских песнопений и духовных стихов разных стран мира. На концерте можно будет услышать древнерусские, греческие, сирийские, украинские, сербские песнопения, как древние, так и современные. Также в программе концерта интереснейшие авторские произведения на тему Рождества. Большинство произведений, представленных в программе, очень редко можно услышать в концертном исполнении.
Ансамбль „Orthodox Singers“ основан в 1989 году и за более, чем 33 года творческой деятельности завоевал репутацию высокопрофессионального хорового коллектива Эстонии. Основатель, дирижер и художественный руководитель ансамбля – известный музыкант, композитор и исследователь церковной музыки Валерий Петров.
Репертуар ансамбля охватывает практически все эпохи и стили православной хоровой музыки - от древних византийских распевов до хоровых шедевров русских композиторов. В последние годы не последнее место в репертуаре ансамбля занимает эстонская православная музыка, а также православная музыка современных композиторов. В составе ансамбля выступают профессиональные музыканты, владеющие исполнительским стилем самых разных эпох.