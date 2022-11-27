В Ласнамяэ, Маарду и на Ратушной площади Таллинна сегодня зажгут первые свечи Адвента

Первую свечу адвента по традиции зажгут на Ратушной площади мэр Михаил Кылварт и Таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье в 16:00.

В Ласнамяэ мероприятия пройдут в парке Тондираба, где состоится адвент-концерт, в рамках которого традиционно зажгут первую свечу адвента.

„Приглашаем всех жителей Ласнамяэ в воскресенье на первый в этом году адвент-концерт. Давайте отвлечемся от забот и сосредоточимся на волшебном времени приближающегося Рождества. Традиционные адвент-концерты и зажжение свечей адвента будут проходить каждое воскресенье в разных частях Ласнамяэ“, – сказала старейшина района Юлианна Юрченко.

Серию адвент-концертов запустит вокально-эстрадная студия „Кнопочки“, которая выступят в парке Тондираба рядом с кафе. Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которое предложат всем посетителям бесплатно. Самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика.

Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с приходом Святого Маркуса Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный, зажжение свечи произойдет в 16 часов.

В рамках празднования первого Адвента в Маарду в воскресение выступит ансамбль „Orthodox Singers“

В воскресение, 27 ноября в 14 часов в Маардуском центре досуга (Кеэмикуте 12b) состоится концерт известного хорового коллектива „Orthodox Singers“ под управлением Валерия Петрова. Бесплатный концерт приурочен к празднику первого Адвента.