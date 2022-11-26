ВИДЕО | Близ границы Латвии и Эстонии в аварии попали два рейсовых автобуса: погиб водитель, десятки человек получили травмы

Первая авария произошла вчера вечером около 19:20 недалеко от Айнажи на дороге А1 (Via Baltica). Столкнулись пассажирский автобус Scania эстонской компании MK Autobuss с пассажирами и грузовая машина (с эстонскими номерами).

Место аварии находилось примерно в 2 километрах от Эстонии, поэтому на помощь латвийским коллегам отправились эстонская полиция и скорая помощь. В аварии погиб один и получили травмы различной тяжести 26 человек. Как сообщила латвийская скорая помощь, эстонские коллеги доставили в Пярнускую больницу 10 пострадавших, из них трое нуждаются в серьезной медицинской помощи.

По данным латвийской посударственной пожарно-спасательной службы (VUGD), на помощь пришли и эстонские спасатели, которые оказывали помощь пассажирам автобуса, а из грузовика освободили зажатого человека.

В компании MK Autobuss пояснили, что это был чартерный рейс.

Водитель автобуса, находившийся за рулем, скончался на месте аварии, а другой водитель автобуса был доставлен в больницу с переломом ноги.

Представители MK Autobuss, ссылаясь на заявление выжившего водителя, заявили, что встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя. На месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.

Движение было на несколько часов заблокировано в обе стороны.

Точная причина аварии будет определена в ходе расследования. Погодные условия на месте ДТП были неважные: шел снег, видимость была плохой, дорога - скользкая.

Рейс по заявке Сил обороны

Как в воскресенье вечером сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии, автобус выполнял рейс по заказу Сил обороны. Главный штаб выразил соболезнования близким погибшего в аварии мужчины.

В ДТП травму получил один эстонский военнослужащий, которого доставили в больницу. Его травма не является опасной для жизни. Остальные пострадавшие - украинские военные, которых тоже доставили в больницу.

Причины трагической аварии выясняет полиция Латвии.

Вторая авария