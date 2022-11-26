26.11.2022, 18:36
ФОТО | Какая красота! В церкви Святого Петра в Кыпу освятили отреставрированный алтарь(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу в церкви Святого Петра в Кыпу, Вильяндимаа, архиепископ Урмас Вийлма торжественно освятил запрестольный образ, который более года был на реставрации.
Алтарная картина "Дайте детям прийти ко мне“ представляет особую ценность. Авторство приписывают одному из самых известных остзейских художников начала XIX века Фридриху Людвигу фон Майделлу.
„Продолжавшиеся более года реставрационные работы включали в себя консервацию колонного портика алтарной стены, тщательное исследование и консервацию алтарной росписи, консервацию эпитафий, привидение в порядок и покраску стены, а также установку нового освещения“, – рассказал архиепископ.