ФОТО | Какая красота! В церкви Святого Петра в Кыпу освятили отреставрированный алтарь

„Продолжавшиеся более года реставрационные работы включали в себя консервацию колонного портика алтарной стены, тщательное исследование и консервацию алтарной росписи, консервацию эпитафий, привидение в порядок и покраску стены, а также установку нового освещения“, – рассказал архиепископ.