ФОТО | Не хотите прикупить себе самолет? На эстонский аукцион выставлен Boeing

Как объяснил Ристо Сепп, впервые в жизни продающий самолет на аукционе, продажа не связана с долговым или исполнительным обязательством. Самолет выставлен на продажу по решению одной компании, которая прибегла к помощи судебного исполнителя. Названия компании Сепп не уточнил, но подтвердил, что это не связано с санкционным активом.