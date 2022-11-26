Экономика
26.11.2022, 18:00

ФОТО | Не хотите прикупить себе самолет? На эстонский аукцион выставлен Boeing

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Судебный пристав Ристо Сепп выставил на аукцион Boeing 737-400.

Самолет продается с двигателями. Стартовая цена - 183 772,90 евро. Торги начнутся 10 декабря.

Как объяснил Ристо Сепп, впервые в жизни продающий самолет на аукционе, продажа не связана с долговым или исполнительным обязательством. Самолет выставлен на продажу по решению одной компании, которая прибегла к помощи судебного исполнителя. Названия компании Сепп не уточнил, но подтвердил, что это не связано с санкционным активом.

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