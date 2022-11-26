26.11.2022, 18:00
ФОТО | Не хотите прикупить себе самолет? На эстонский аукцион выставлен Boeing(3)
Самолет продается с двигателями. Стартовая цена - 183 772,90 евро. Торги начнутся 10 декабря.
Как объяснил Ристо Сепп, впервые в жизни продающий самолет на аукционе, продажа не связана с долговым или исполнительным обязательством. Самолет выставлен на продажу по решению одной компании, которая прибегла к помощи судебного исполнителя. Названия компании Сепп не уточнил, но подтвердил, что это не связано с санкционным активом.