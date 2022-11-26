ЧП и криминал
26.11.2022, 15:35

На Хийумаа во время охоты погиб пожилой мужчина

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ФОТО: FOTO: HALIZOVS | SHUTTERSTOCK

На Хийумаа произошел несчастный случай, когда во время охоты был ранен 72-летний мужчина, который скончался на месте.

Сообщение о происшествии с трагическими последствиями поступило в Центр тревоги сегодня в 13:30. „Насколько известно, в лесу волости Хийумаа местное охотничье общество вело охоту, во время которой огнестрельное ранение получил 72-летний мужчина. К сожалению, его травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте“, — пояснил руководитель оперативного подразделения Ляэнеской префектуры Маргус Калдма.

Он добавил, что на месте происшествия продолжаются работы по выяснению обстоятельств произошедшего.

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