На Хийумаа во время охоты погиб пожилой мужчина

Сообщение о происшествии с трагическими последствиями поступило в Центр тревоги сегодня в 13:30. „Насколько известно, в лесу волости Хийумаа местное охотничье общество вело охоту, во время которой огнестрельное ранение получил 72-летний мужчина. К сожалению, его травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте“, — пояснил руководитель оперативного подразделения Ляэнеской префектуры Маргус Калдма.