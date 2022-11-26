ФОТО | Маркетинговая ловушка? Как эстонские магазины меняют цены во время "Черной пятницы“

Например, один из читателей заметил, как в так называемую "Черную пятницу“ в интернет-магазине Hansapost изменилась цена роутера Xiaomi Mi - вопреки всем ожиданиям и несмотря на то, что товар подпадал под скидочную кампанию, он неожиданно стал дороже на 11 евро. По словам руководителя отдела медиа и коммуникаций Hansapost Кристины Вахесалу, ошибка произошла по техническим причинам: "У нас действительно 24 ноября поступил в продажу товар Xiaomi Mi Router 4A Giga Version (R4A), White по цене 32,21 евро. Партия, которую подразумевалось продать со скидкой, к сожалению, закончилась, и по техническим причинам наша система не смогла так быстро обновиться, чтобы исчез знак кампании "Черная пятница“, — сказала Вахесалу.

С данного товара Hansapost до сих пор не удалила символ кампании „Черная пятница“.



Другой читатель издания заметил, что сниженная стоимость набора игрушек в в интернет-магазине Rimi почти в два раза превышает обычную цену такого же товара в магазине игрушек Juku. В данном случае, правда, сложно, сказать, имеет ли место преднамеренное искажение цены, так как изданию не известна цена набора игрушек до проведения кампании "Черная пятница".



18 ноября клиент Klick купил наушники за 79,99 евро. Через неделю он обнаружил, что магазин в рамках кампании "Черная пятница“ предлагает этот же товар за такую же стоимость, указывая на якобы скидку в 50 евро.



Такое поведение противоречит закону.

Информация о ценах является одним из наиболее существенных критериев, по которым потребитель выбирает товары, поэтому важно, чтобы цены публиковались честным в отношении потребителя способом. Поэтому в рамках рекламной компании продавцы должны указывать самую низкую цену на товар за последние 30 дней. Чтобы убедиться, что эти требования соблюдаются, Департамент защиты прав потребителей отслеживает информацию о ценах у различных продавцов.