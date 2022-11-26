Мужчина украл из магазина скотч, попытался скрыться на машине и наехал на ногу пытавшегося его остановить охранника(2)
Вчера в 15:25 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мулла в Таллинне мужчина, своровавший рулон скотча из магазина, наехал на пытавшегося его остановить сотрудника торговой точки.
Мужчина, укравший рулон скотча, вышел из магазина и сел в припаркованную на стоянке машину Citroen C1. Заметивший кражу сотрудник магазина попытался его остановить. В результате решивший скрыться в места преступления водитель наехал на ногу работника магазина.
"Медики доставили работника магазина в больницу для медицинского освидетельствования. Водитель скрылся с места происшествия, однако полиция его нашла и сразу с ним связалась, мужчину вызвали в участок“, — сообщила представитель полиции Рагне Кейск.
Точные обстоятельства как произошедшего, так и кражи из магазина выясняются.