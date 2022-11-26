С сегодняшнего дня на восточной границе Эстонии будут работать и украинские пограничники

С сегодняшнего дня украинские пограничники будут работать на погранпереходах Нарва и Лухамаа, где будут наблюдать за контролем на границе с Эстонией. При необходимости эстонские пограничники смогут воспользоваться опытом своих украинских коллег. Благодаря их знаниям можно будет легче понять путь прибывающих из Украины беженцев, куда они в дальнейшем намерены ехать и как Эстония может им помочь. На основании дополнительной информации, проверенной украинскими чиновниками, эстонские пограничники смогут быстрее принимать решения о разрешении пересекать границу и быстрее оказывать необходимую помощь.

По словам главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, Департамент искал разные способы привлечения украинских коллег к работе на восточной границе Эстонии, и он рад, что это стало возможным при поддержке Frontex.

„Нашим пограничникам и помогающим им чиновникам Frontex на восточной границе приходится нелегко: каждый день среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией“, - отметил глава отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

Украинские коллеги сначала проработают в Эстонии месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки. Расходы, связанные с размещением украинских пограничников, покроет Frontex.

В последние недели через погранпункты Нарвы, Койдула и Лухамаа за одни сутки прибывало в среднем сто украинцев, примерно половина из них едут через нашу страну транзитом.