С сегодняшнего дня на восточной границе Эстонии будут работать и украинские пограничники(62)
Сегодня на погранпунктах Нарва и Лухамаа приступили к работе пять украинских пограничников, которые помогают своим эстонским коллегам, делятся опытом и, при необходимости, участвуют в опросе пересекающих границу людей. Украинские пограничники прибыли на нашу восточную границу при содействии Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.
С сегодняшнего дня украинские пограничники будут работать на погранпереходах Нарва и Лухамаа, где будут наблюдать за контролем на границе с Эстонией. При необходимости эстонские пограничники смогут воспользоваться опытом своих украинских коллег. Благодаря их знаниям можно будет легче понять путь прибывающих из Украины беженцев, куда они в дальнейшем намерены ехать и как Эстония может им помочь. На основании дополнительной информации, проверенной украинскими чиновниками, эстонские пограничники смогут быстрее принимать решения о разрешении пересекать границу и быстрее оказывать необходимую помощь.
По словам главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, Департамент искал разные способы привлечения украинских коллег к работе на восточной границе Эстонии, и он рад, что это стало возможным при поддержке Frontex.
„Нашим пограничникам и помогающим им чиновникам Frontex на восточной границе приходится нелегко: каждый день среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией“, - отметил глава отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.
Украинские коллеги сначала проработают в Эстонии месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки. Расходы, связанные с размещением украинских пограничников, покроет Frontex.
В последние недели через погранпункты Нарвы, Койдула и Лухамаа за одни сутки прибывало в среднем сто украинцев, примерно половина из них едут через нашу страну транзитом.