Несколько десятков ученических фирм со всей Эстонии будут практиковать свои навыки продаж в торговом центре Ülemiste

Герли Веэлейд, руководитель проекта молодежного предпринимательства Харьюского центра предпринимательства и развития, запустившего МЕКА, рассказала, что во время организации первой МЕКА ярмарок для молодежи было немного и в большинстве они были ориентированы на местную молодежь. „Отсюда и возникло наше желание предоставить молодым людям шанс собираться по всей Эстонии и на большей площади, чтобы все могли удобно разместиться. Таким образом, мы предлагаем молодым предпринимателям возможность непосредственного общения с клиентами лицом к лицу, познакомиться с другими фирмами, почувствовать конкуренцию и поддерживать объемы продаж начинающих предприятий“.

Веэлейд добавила, что интерес к МЕКА с годами растет. Ученическая фирма - это не просто творческий продукт, это также и важные навыки, необходимые для создания жизнеспособной компании. „Будь то управление проектами или временем, бизнес-планирование, навыки ведения переговоров, финансовая грамотность или опыт опыт заключения сделок“, – объяснила она.

По словам директора по маркетингу и корпоративной ответственности торгового центра. Ülemiste Тийи Нымм, это важное событие, из которого, если повезет, может вырасти следующий „единорог“. „Поощрение молодежного предпринимательства – один из многих способов побудить молодых людей экспериментировать, пробовать, терпеть неудачу и пробовать снова“, – сказал она. Больше всего Нымм надеется увидеть, что молодые люди при планировании своих продуктов и услуг также руководствуются „зеленой мудростью“. Являясь предпринимателями, мы должны каждый день понимать, как устойчивая среда обитания зависит от нашего ответственного выбора и действий“.

Ученические фирмы представят свою продукцию в центре 26 ноября с 10.00 до 17.00.

Ярмарка ученических фирм MEKA была запущена Харьюским центром предпринимательства и развития, чтобы помочь молодым людям получить практический опыт в сфере продаж и предпринимательства. Первая МЕКА состоялась в 2019 году. В Эстонии учебными программами ученических фирм занимается Junior Achievement Eesti. Целью программы является обучение бизнесу через деятельность и развитие инициативы у молодых людей. Деятельность ученических фирм длится всего 9 месяцев.