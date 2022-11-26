26.11.2022, 11:59
Кохтла-Ярве - единственный город Ида-Вирумаа, где запустят официальный новогодний салют(2)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Традиционные фейерверки в Ахтмеской и Ярвеской частях Кохтла-Ярве в этом году вновь будут запущены. Стоимость двух фейерверков составляет 8640 евро, из этой суммы 3300 евро поступит от водного и водоочистного предприятия Järve Biopuhastus.
Все остальные города Ида-Вирумаа приняли решения отказаться от новогодних фейерверков ради экономии, пишет Rus.err.ee. К примеру, в Нарве вместо фейерверка организуют световое шоу, обещала горожанам мэр Катри Райк.
Во время рождественского месяца жителям Кохтла-Ярве предложат разнообразную развлекательную программу: концерты, выставки, творческие мастерские, театральные постановки, вечера отдыха, ярмарки и рождественские квесты.