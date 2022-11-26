Кохтла-Ярве - единственный город Ида-Вирумаа, где запустят официальный новогодний салют

Традиционные фейерверки в Ахтмеской и Ярвеской частях Кохтла-Ярве в этом году вновь будут запущены. Стоимость двух фейерверков составляет 8640 евро, из этой суммы 3300 евро поступит от водного и водоочистного предприятия Järve Biopuhastus.