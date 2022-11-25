Черная пятница! Относитесь к соблазнительным предложениям неизвестных интернет-магазинов с особой осторожностью

Один из признаков опасности — сайт нелегко найти в поисковой системе. В случае сомнений можно забить в поиск и контактные данные компании. Порядочный сайт, как правило, имеет четкое и понятное название, на нем есть информация о компании с контактными данными, а если это интернет-магазин — конечно, полный перечень условий и прав покупателя. Безопасная среда покупок также обозначается иконкой в виде навесного замка в строке браузера и буквой „s“ в начале веб-адреса (https). Добросовестный торговец обычно добавляет на свою страницу несколько различных способов оплаты.

„Если после покупки у вас возникли сомнения, как можно скорее сообщите об этом своему банку. Так банк сможет закрыть карту и заменить ее новой“, — пояснила она. Быстро отреагировав и заблокировав карту, можно предотвратить новые нежелательные транзакции на счете.

„Общее правило заключается в том, что независимо от того, получили ли вы привлекательную ссылку по электронной почте, нашли на странице в социальных сетях или получили по SMS, перед покупкой или вводом данных все равно следует проверить информацию о поставщике услуги, убедиться, что платеж безопасен, а в случае сомнений прервать транзакцию. Перед покупкой следует уяснить меры предосторожности“, — сказала Горошко.

Например, некоторые покупатели недавно стали жертвами такого мошенничества: в Instagram была размещена соблазнительная ссылка, при нажатии на которую открывалась страница интернет-магазина с реалистичным внешним видом, но с отличным от оригинала адресом. Выбрав товар по невероятно выгодной цене и оплатив его, жертвы вскоре получали сообщение от курьерской компании о том, что товар отправлен. Перейдя по ссылке, приложенной в сообщении, жертвы, в свою очередь, попадали на страницу, похожую на сайт курьерской фирмы, где на этот раз у них запрашивали данные кредитной карты для доставки товаров и проведения таможенных операций. Товар не прибывал, интернет-магазин и страница курьера исчезали из интернета, а у жертв пропадали и деньги, и данные карт.

По словам Анники Горошко, руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV, наряду с развитием электронной коммерции мошенники все больше совершенствуют свои методы и схемы. „Покупателям следует помнить, что фальшивые сайты в Интернете могут выглядеть довольно корректно, их адрес может на первый взгляд казаться подлинным, и они могут использовать для привлечения заслуживающую доверия рекламу на языке покупателя“, — говорит она.

Будьте хозяином своей банковской карты

Часто покупатели начинают подозревать мошенничество только при совершении платежа, если в качестве получателя денег указано лицо с именем, отличным от названия интернет-магазина, а то и из другой страны. В случае сомнений транзакцию следует прервать или, если она уже была совершена, немедленно уведомить банк.

Мы также рекомендуем пересмотреть лимиты ваших карт, чтобы избежать списания нежелательно крупных сумм. Для совершения более крупных покупок вы всегда можете временно увеличить свои лимиты в мобильном приложении или интернет-банке.

Слишком хороших предложений не бывает

Интернет и социальные сети на самом деле полны фальшивых предложений и рекламы, направленных на кражу данных банковских карт. Если кто-то вдруг предлагает лучшие бренды в разы дешевле других, к этому следует относиться особенно скептично. Иногда товары предлагаются бесплатно, а плата взимается только за „почтовые расходы“. Мошенники зачастую торопят своих жертв, создавая впечатление, что предложение заканчивается через несколько минут. Постарайтесь как покупатель всегда найти время, чтобы принять взвешенное решение.

Каналы социальных сетей в основном не проверяют анкетные данные поставщиков рекламы или продаваемых продуктов. В некоторых социальных сетях также используются заметки, подтверждающие подлинность продавца, но и им нельзя доверять до конца. Часто люди могут даже не замечать, что через баннер попали уже на вторую или третью страницу.

Если при сделке с порядочным продавцом вы защищены правами потребителя, то с мошенниками надеяться на свои права не стоит. Вы можете оспорить транзакцию, если заказанный товар не был доставлен или был отправлен не тот товар, а продавец не вернул сумму покупки при ее возврате. Для того, чтобы банк смог вам помочь, если вы стали жертвой мошенничества, вам необходимо предоставить данные о магазине и совершенной покупке.

Однако в период покупок и рекламных акций вы также можете найти хорошие предложения от реальных продавцов. Поэтому стоит запомнить приведенные выше советы, следовать им и действовать так, чтобы покупки были сделаны, а преступники остались с носом. Безопасного интернет-шопинга!

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