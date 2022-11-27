Жители Хааберсти, голосуйте! Баня, место для зимнего плавания или парковки для велосипедов?

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, жители Хааберсти представили в народный бюджет 38 идей, из которых на голосование выдвинуто 12. „Для того, чтобы идея была реализована, количество участников голосования должно достигнуть определенного порога, в Хааберсти это число составляет 1000 человек“, - сказал старейшина и призвал жителей активно принимать участие в голосовании.

Таллинн с помощью жителей столицы реализует проект народного бюджета уже третий раз. „В Хааберсти победителями прошлых народных бюджетов становились следующие предложения: строительство возле тропы здоровья рядом с болотом Ыйсмяэ тренажёров с регулируемыми утяжелителями, а в прошлом году победило предложение построить на пляже Какумяэ комфортные и экологичные пляжные души и туалеты“, - рассказал старейшина о победивших проектах прошлых лет. „К сожалению, проект -победитель прошлого года будет окончательно реализован в только в следующем году, но в началу пляжного сезона 2023 года общественный павильон для бесплатного пользования, с туалетами с водой, канализацией и душем на открытом воздухе будет радовать посетителей пляжа“, - пообещал Силянов.