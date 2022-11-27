Жители Хааберсти, голосуйте! Баня, место для зимнего плавания или парковки для велосипедов?(2)
В рамках народного бюджета Таллинна в районе Хааберсти на голосование выдвинуто 12 идей, среди которых каждый житель района может выбрать две понравившиеся идеи. Проект, получивший наибольшее число голосов, будет финансироваться из средств городского бюджета на 2023 год и к его реализации приступят в течение следующего года.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, жители Хааберсти представили в народный бюджет 38 идей, из которых на голосование выдвинуто 12. „Для того, чтобы идея была реализована, количество участников голосования должно достигнуть определенного порога, в Хааберсти это число составляет 1000 человек“, - сказал старейшина и призвал жителей активно принимать участие в голосовании.
Таллинн с помощью жителей столицы реализует проект народного бюджета уже третий раз. „В Хааберсти победителями прошлых народных бюджетов становились следующие предложения: строительство возле тропы здоровья рядом с болотом Ыйсмяэ тренажёров с регулируемыми утяжелителями, а в прошлом году победило предложение построить на пляже Какумяэ комфортные и экологичные пляжные души и туалеты“, - рассказал старейшина о победивших проектах прошлых лет. „К сожалению, проект -победитель прошлого года будет окончательно реализован в только в следующем году, но в началу пляжного сезона 2023 года общественный павильон для бесплатного пользования, с туалетами с водой, канализацией и душем на открытом воздухе будет радовать посетителей пляжа“, - пообещал Силянов.
В этом году жители Хааберсти могут сделать свой выбор среди двенадцати идей. Проголосовать можно за идею строительства на озере Харку общественной бани и места для зимнего плавания или же выбрать облагораживание пляжного парка Какумяэ. Поступила идея строительство на пляже Какумяэ тренажерного зала под открытым небом с регулируемыми утяжелителями или же обновление амортизированного моста через ручей в конце Тискре теэ. Можно проголосовать за реконструкцию мостов в районе Мустйыэ или отдать свой голос за установку новых бетонных элементов в скейт парке Вяйке-Ыйсмяэ, также есть идея построить на территориях школ и в районе Нурменуку парковок для велосипедов или посадить в этом районе новые деревья, также на голосовании есть идея добавить новые игровые элементы на детские площадки района. Более подробно со всеми идеями можно ознакомиться, а также сделать свой выбор на странице проекта https://bit.ly/3ALWamu .
В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно за идеи, представленные для реализации в районе проживания, согласно данным регистра народонаселения. Голосование продлится до 4 декабря.
Проект, получивший наибольшее число голосов, будет финансироваться из средств городского бюджета на 2023 год и к его реализации приступят в течение следующего года. На реализацию идеи в рамках народного бюджета в районе Хааберсти предусмотрено 120 694 eurot.
Ознакомиться с идеями, выбрать понравившиеся и проголосовать за них можно на странице www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve.