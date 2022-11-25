ЧП и криминал
25.11.2022, 15:23

Полиция ищет очевидцев ДТП

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В прошлую среду, 16 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 11-летний ребенок. Полиция просит помощи свидетелей.

Согласно поступившему в полицию заявлению, авария произошла 16 ноября около 18:50 на пешеходном переходе на пересечении улиц Пинна и Пунане в Таллинне. По предварительным данным, ребенок двигался в сторону спортивного зала Ласнамяэ, и на пешеходном переходе на него наехал темный фургон, который свернул с улицы Пунане на улицу Пинна и скрылся с места происшествия. В результате пострадал ребенок.

В связи с выяснением точных обстоятельств ДТП полиция просит помощи очевидцев. Очевидцев просят писать на адрес электронной почты: pohja.lmt@politsei.ee

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