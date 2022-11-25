Полиция ищет очевидцев ДТП

Согласно поступившему в полицию заявлению, авария произошла 16 ноября около 18:50 на пешеходном переходе на пересечении улиц Пинна и Пунане в Таллинне. По предварительным данным, ребенок двигался в сторону спортивного зала Ласнамяэ, и на пешеходном переходе на него наехал темный фургон, который свернул с улицы Пунане на улицу Пинна и скрылся с места происшествия. В результате пострадал ребенок.