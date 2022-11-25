На какие иммиграционные квоты в Эстонии можно рассчитывать в 2023 году? С понедельника ходатайствовать можно и по интернету

Для подачи ходатайства о виде на жительство в ДППО время следует забронировать на сайте по ссылке.

Кроме бюро обслуживания ДППО ходатайства о виде на жительство можно подать и в посольствах Эстонии, для этого следует предварительно проконсультироваться с посольством. Ходатайствующие о продлении вида на жительство, у которых за последние шесть лет брали отпечатки пальцев в ДППО, могут представлять ходатайства также по почте или по электронной почте. Информацию о возможностях бронирования времени ДППО передал также всем работодателям, подписавшимся на рассылку консультантов по вопросам миграции.

Согласно решению правительства, иммиграционная квота на 2023 год составляет 1307 человек и распределяется по сферам деятельности следующим образом:

600 срочных видов на жительство для работы в сфере обрабатывающей промышленности;

200 срочных видов на жительство для работы в строительстве;

100 срочных видов на жительство для работы в сфере перевозок и складирования;

5 срочных видов на жительство для предпринимательства;

5 срочных видов на жительство на основании зарубежного договора;

19 срочных видов на жительство для творческих работников учреждения по организации зрелищных мероприятий в значении закона об организаторах зрелищных мероприятий;

30 срочных видов на жительство для профессиональной деятельности в качестве спортсмена, тренера, спортивного судьи или спортивного работника по приглашению союза соответствующего вида спорта.

35 срочных видов на жительство для профессиональной деятельности журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел

Остальная часть иммиграционной квоты на 2023 год, т.е. 313 срочных видов на жительство, остается для свободного распределения. „Если ходатайство иностранца о виде на жительство не подпадает под вышеперечисленные сферы распределения, следует учитывать, что эти ходатайства входят в число видов на жительство, предназначенных для свободного распределения“, - сказала комиссар бюро идентификации и статуса ДППО Лийз Валк.