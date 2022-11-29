Эстонские банки о новой бизнес-идее Bolt: возможны нежелательные последствия для клиентов

Автовладельцам, которые через Bolt Drive предоставят личный автомобиль в аренду, фирма Bolt гарантирует ежемесячный доход до 1230 евро. Как утверждает предприятие, оно берет на себя все ежедневные расходы и гарантирует безопасность автомобиля. С клиента, который предоставляет автомобиль в арену, не берут ни евро.

По условиям предоставляемый в аренду автомобиль должен быть выпущен не позднее 2016 года. Однако многие относительно недавно выпущенные автомобили находятся в лизинге. Издание Ärileht обратилось к банкам Swedbank, Coop Pank и SEB с вопросом, что они думают о новой бизнес-идеи Bolt, какими обязательствами услуга может обернуться для клиента.