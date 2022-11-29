29.11.2022, 08:15
Эстонские банки о новой бизнес-идее Bolt: возможны нежелательные последствия для клиентов(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Новый пилотный проект Bolt – сдай свой автомобиль в аренду и зарабатывай ежемесячно до тысячи евро — имеет, по мнению банков Swedbank, Coop Pank и SEB, свои преимущества, однако может обернуться для клиента неожиданными обязательствами, пишет издание Ärileht.
Автовладельцам, которые через Bolt Drive предоставят личный автомобиль в аренду, фирма Bolt гарантирует ежемесячный доход до 1230 евро. Как утверждает предприятие, оно берет на себя все ежедневные расходы и гарантирует безопасность автомобиля. С клиента, который предоставляет автомобиль в арену, не берут ни евро.