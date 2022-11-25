МАМА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ! Майлис Репс поддержала „крышевыми“ деньгами школу своих детей

Некоммерческая организация Miikaeli Ühendus и целевое учреждение Püha Miikaeli Kolleegium (Коллегия Святого Михаила) получила от народной избранницы солидный подарок — почти 100 000 евро. Обе организации тесно связаны с Vanalinna hariduskolleegium (Ваналиннаской образовательной коллегией), в которой участся дети депутата парламента Майлис Репс.

Некоммерческая организация и целевое учреждение направят деньги на реновацию здания на улице Уус в Таллинне, которое город передал Ваналиннаской образовательной коллегии. (Это здание, известное как „Okasroosikese loss“ — „Замок шиповничка“, так называют потому, что в течение полувека его скрывали лиановидные растения — ред.).