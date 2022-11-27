Ремонт внутриквартальных дорог в Ласнамяэ отложен до весны

„В этом году нам удалось успешно завершить реконструкцию ряда дорог. Однако есть некоторые работы, которые мы были вынуждены приостановить в связи с наступлением зимнего сезона и неблагоприятными погодными условиями. Для такого рода работ существуют определенные требования к температуре воздуха. Несоблюдение этих требований может поставить под угрозу качество выполненной работы и конечный результат, а это не то, чего мы хотим. Мы возобновим все работы при первой же возможности, когда температура воздуха снова будет стабильно выше нуля“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Реконструкция дороги Вилисуу, 5 – Лаагна Руккилиль на данный момент приостановлена в связи с текущими погодными условиями. Запланированная на участке установка дорожной плитки и озеленение будут выполнены весной 2023 года. В связи с погодными условиями также будет приостановлено строительство парковки Катлери, но жители по-прежнему смогут там парковаться. Реконструкцией участка улицы Юмера, 14-22-10-18, а также тротуара улицы Раадику начнется при первой возможности уже в следующем году. Ремонт тротуара от Московского бульвара и Кивила теэ, 15-17-21 до Линнамяэ теэ завершен, но работы по озеленению и благоустройству пройдут в 2023 году. Работы по асфальтированию пешеходной дорожки между улицей Калевипоя и улицей Смуули успешно завершены. Новое асфальтное покрытие получил участок дороги от улицы Викерлазе, 13 до парковки магазина Гросси, но работы по укладке бордюров и озеленению будут проведены в 2023 году. Работы по реконструкции проезжей части у Лийкури, 16 пройдут в следующем году. Реконструкцию внутриквартальных дорог возле Паэкааре, 22, 20, 55, Паэ 84 и Паэкааре, 28–38 планируется начать в следующем году при первой возможности.