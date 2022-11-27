Исследование: какие банковские привычки у среднего эстонского мужчины?

Мужчины составляют 45% всех клиентов Swedbank. Среднестатистический мужчина совершает с использованием карточки в среднем 28 операций в месяц, но, конечно, уровень активности зависит от возраста. Если в самой младшей возрастной группе, у мальчиков до 10 лет, среднее количество операций по карточке составляет 7 раз в месяц, то к завершению 3-го десятка оно возрастает до 47 в месяц. С этого момента покупательская активность начинает плавно снижаться, достигая 20 операций с карточками в месяц среди мужчин на шестом десятке.

„Среднестатистический мужчина обычно заходит в интернет-банк или в мобильный банк в начале недели – 19 процентов всех входов в интернет-банк и в мобильный банк приходится на понедельник. В среднем, мужчины совершают за месяц 6 входов в интернет-банк и 17 входов в мобильный банк. Если мужчины старше 30 и старше 60 лет регулярно следят за своими банковскими делами в течение всей недели, то мужчины в возрасте от 41 до 60 лет чаще используют интернет-банк и мобильный банк в будние дни, а мужчины в возрасте от 11 до 30 лет – в выходные“, – говорит руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

При входе в интернет-банк молодые клиенты – мужчины предпочитают использовать Smart-ID, а чем старше они становятся, тем больше предпочитают использовать ID-карту. Для мобильного банка молодые люди используют биометрические данные, а люди постарше – Smart-ID. В то же время количество пользователей мобильного банка в целом ниже среди пожилых мужчин. Если среди 21–30-летних 80% являются пользователями мобильного банка, то, например, среди 51–60-летних этот показатель примерно вдвое ниже.

С точки зрения потребляемых продуктов, однако, мужчины выделяются более высоким уровнем страхового покрытия, особенно в части страхования жизни и имущества.

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