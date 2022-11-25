„Черная пятница“: жителей Эстонии предупредили об опасностях

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, нужно с осторожностью относиться к большим скидкам и не дать себя обмануть. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Кроме того, уже бывали случаи, когда интернет-магазины, предлагающие большие скидки, использовались как ловушка для получения личных данных. В таких случаях мошенники обычно выдают себя за онлайн-продавцов либо через мошеннический веб-сайт, либо через поддельную рекламу, размещенную на сайте реального продавца.

„Всегда стоит помнить о том, что к чрезмерно большим скидкам покупатель должен относиться очень осторожн - то есть когда приобретаемый товар в несколько раз чем дешевле своей обычной цены, то это уже должно несколько насторожить. Чтобы не стать жертвой возможного мошенничества, совершая покупки в каком-нибудь интернет-магазине, нужно в первую очередь убедиться, что вы находиться на правильной интернет-странице, а не на каком-нибудь похожем или поддельном сайте, нужно обязательно следить за адресом сайта“, - посоветовал Кийк.