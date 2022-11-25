Законопроект о переходе на эстоноязычное образование отправлен на второе чтение
На этой неделе в ходе трех заседаний комиссия Рийгикогу по культуре обсудила предложения о поправках, поступившие к законопроекту о переходе на эстоноязычное образование. Комиссия решила направить законопроект с поправками на второе чтение.
53 поправки к законопроекту поступили от членов Рийгикогу и фракции Центристской партии Эстонии; 11 поправок представила комиссия в сотрудничестве с Министерством образования и науки. Комиссия обсудила предложения на заседаниях в понедельник, вторник и в четверг.
Члены комиссии решили перенести на более ранний срок выполнение обязанности по соответствию языковым требованиям директора и заведующего учебной частью. Согласно поправке, вместо изначально предложенного в законопроекте срока (1 сентября 2024 года) руководители учебных заведений должны будут овладеть эстонским языком на уровне C1 не позднее 1 августа 2023 года.
„Руководители учебных заведений играют определяющую роль при переводе обучения на эстонский язык, так как именно они должны будут создать для него условия. Поэтому важно, чтобы их квалификация соответствовала требованиям уже во время подготовки к переходу“, – сказала заместитель председателя комиссии Лийна Керсна. Она добавила, что согласно поддержанной комиссией поправке, в отношении учителей и опорных специалистов требование о владении эстонским языком в качестве квалификационного требования начнет действовать с 1 августа 2024 года (изначально был предложен срок 1 сентября 2024 года). Для того, чтобы преподавать на эстонском языке, учитель должен владеть языком на уровне C1.
Комиссия также поддержала предложение о введении стартового пособия для опорных специалистов в детских садах с 1 сентября 2023 года (ранее с 1 сентября 2024 года). Это позволит обеспечить школам и детским садам равную поддержку. Комиссия также предложила дополнить законопроект положением, согласно которому попечительский совет должен внести предложение об обучении на другом языке не позднее 31 марта предыдущего учебного года. Волостное или городское собрание должно дать соответствующие разрешение или отказ в течение двух месяцев. В первоначальной версии законопроекта сроки не были прописаны. Комиссия решила исключить из законопроекта положение о повышении максимальной ставки штрафа для физических лиц, который назначается в случае невыполнении предписания, вынесенного на основании Закона о языке. По мнению комиссии, соответствующую поправку следует проанализировать в ходе изменения Закона о языке.
Фракция Центристской партии представила к законопроекту 51 предложение о поправках. По словам Дмитрия Дмитриева, участвовавшего в заседании комиссии, Центристская партия не может поддержать законопроект в текущем виде, так как он приведет к снижению качества образования. „Никто не ставит под сомнение необходимость обучения на эстонском языке. Но владение языком не может быть важнее знаний, навыков и педагогической компетенции. Необходимо обеспечить более эффективное преподавание эстонского языка на всех уровнях, а не ставить под удар всю систему образования и качество образования в связи с нехваткой учителей“, – отметил Дмитриев. Большинство предложений о поправках, представленных фракцией Центристской партии, не было поддержано.
Согласно законопроекту, первыми в 2024/2025 учебном году на эстоноязычное обучение перейдут детские сады, первые и четвертые классы.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и в другие законы (переход на эстоноязычное образование) (722 SE), пленарному заседанию на второе чтение, которое состоится 5 декабря. Комиссия предложила закончить второе чтение.