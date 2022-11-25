Законопроект о переходе на эстоноязычное образование отправлен на второе чтение

53 поправки к законопроекту поступили от членов Рийгикогу и фракции Центристской партии Эстонии; 11 поправок представила комиссия в сотрудничестве с Министерством образования и науки. Комиссия обсудила предложения на заседаниях в понедельник, вторник и в четверг.

Члены комиссии решили перенести на более ранний срок выполнение обязанности по соответствию языковым требованиям директора и заведующего учебной частью. Согласно поправке, вместо изначально предложенного в законопроекте срока (1 сентября 2024 года) руководители учебных заведений должны будут овладеть эстонским языком на уровне C1 не позднее 1 августа 2023 года.

„Руководители учебных заведений играют определяющую роль при переводе обучения на эстонский язык, так как именно они должны будут создать для него условия. Поэтому важно, чтобы их квалификация соответствовала требованиям уже во время подготовки к переходу“, – сказала заместитель председателя комиссии Лийна Керсна. Она добавила, что согласно поддержанной комиссией поправке, в отношении учителей и опорных специалистов требование о владении эстонским языком в качестве квалификационного требования начнет действовать с 1 августа 2024 года (изначально был предложен срок 1 сентября 2024 года). Для того, чтобы преподавать на эстонском языке, учитель должен владеть языком на уровне C1.