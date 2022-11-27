Когда еще будут такие дешевые билеты? Таллиннский ботанический сад ждет всех на свой день рождения!

Ботанический сад предлагает возможность посетить с гидами вечнозеленые леса стран Средиземноморья, взглянуть на своеобразные растения Австралии и Новой Зеландии. Экскурсии также перенесут вас в пустыни и тропические леса Америки и Африки. Во время незабываемых туров вы сможете послушать захватывающие истории и познакомиться с ананасом, папайей, деревом какао, черным перцем, аннато, папирусом, хлопковым кустом и многими другими известными и полезными растениями. Желающие еще больше приблизиться к этому загадочному миру, могут изучать растения с помощью микроскопа.

Все желающие могут нарисовать открытки на день рождения Ботанического сада.



Экскурсии состоятся 1 декабря в 11:00 на русском языке и в 12:00, 13:00 и 14:00 на эстонском языке. С 11:00 до 15:00 можно рассматривать растения в микроскоп и нарисовать открытку на день рождения.

В декабре завершается продолжавшийся почти два года проект Таллиннского ботанического сада „Посольство королевства растений“, в рамках которого в сотрудничестве с посольствами разных стран мы ежемесячно знакомили посетителей с их природой и культурой. Последний месяц проекта посвящен Норвегии.

В декабре посольство Норвегии представит фотовыставку „Путешествие в Норвегию“, отметит 10 декабря день Хуртигрутен и покажет фильмы. Популярные экскурсии Урмаса Лаансоо, знакомящие с норвежскими растениями, состоятся 3 и 10 декабря в 12:00. На экскурсию можно попасть по входному билету в Ботанический сад: 5 евро для взрослых и 3 евро для учащихся/пенсионеров.

Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 11:00 до 16:00.