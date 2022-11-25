ФОТО | Отправленные Эстонией девять автобусов помогут восстановить транспортное сообщение в Житомирской области

Перед отправкой автобусов министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Эстония оказывает Украине всестороннюю помощь, в том числе дарит автобусы. Первые машины отправились в путь еще весной.

„Эстония оказывает Украине не только военную, но также экономическую и политическую помощь. Для нас очень важно продолжать оказывать гуманитарную помощь через различные практичные и необходимые проекты. Гуманитарные потребности Украины по-прежнему очень велики — по состоянию на настоящий момент Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь в размере 23,1 миллиона евро, поддержка публичного сектора составила 4,1 миллиона евро“, - сказал Рейнсалу.

Как добавил министр, Эстония, оказывая гуманитарную помощь, помогает Украине пережить зиму в условиях, когда Россия продолжает наносить болезненные удары по системе энергоснабжения страны. И подаренные Украине рейсовые автобусы помогут восстанавливать повседневную жизнь.

„Отрадно, что для восстановления транспортного сообщения мы можем направить в Украину еще девять автобусов в дополнение к тем пяти, что отправились в путь весной, - сказал гендиректор Транспортного департамента Прийт Саук. - Все автобусы прошли техосмотр и находятся в хорошем состоянии. Эти автобусы фирмы Iveco Irisbus Crossway находились в эксплуатации почти десять лет. Эстония поддерживает украинцев и Украину, и в ближайшее время ожидается еще одна отправка автобусов“.

Всего Министерство иностранных дел совместно с Министерством экономики и коммуникации и Транспортным департаментом отправило в Украину 26 автобусов. Остальные 18 автобусов уедут в Украину в ближайшее время.