Урмо Валлнер – стратегический аналитик и бизнес-консультант „как по эту, так и по другую сторону границ Эстонии“, говорится на сайте компании Velström Vallner Tohver (VVT). Он действительно много работал за рубежом, в частности, в России, был близок „Аэроэкспрессу“, треть которого до сих пор принадлежит бывшей жене руководителя транспортного департамента Москвы Максима Ликсутова Татьяне, а также владел долей в компании, обеспечивающей WiFi в транспорте российской столицы («МаксимаТелеком“).

Валлнер признавался газете РБК, что „давно знает“ Криворучко, и даже покупал у него офшор Malver, через который стал совладельцем „МаксимаТелеком“ (Malver все еще принадлежит Валлнеру, сказал он ДВ, но он больше не владеет „МаксимаТелеком“. Валлнер отказался от дальнейших уточнений). Тогда сотрудничество двух топ-менеджеров воспринималось просто как бизнес.

Но теперь идет война, а занимающий уже четыре года должность замминистра обороны эту войну ведет – отвечает за техническое обеспечение российской агрессии.

Корреспондентка Äripäev Марге Угезене связалась с Валлнером, но эстонский бизнесмен сразу сообщил, что они с Криворучко больше не общаются, а виделись около 5 лет назад.

Читайте полностью интервью с Урмо Валлнером на dv.ee: https://www.dv.ee/jepicentr/2022/11/25/jestonec-pomogal-vesti-biznes-nyneshnemu-zamministra-oborony-rf-krivoruchko?fbclid=IwAR2dvSifTooTkFdz1kJr-TMFkfBQzebziaFJ4DpD2sHr9xHjof-keOD5URQ