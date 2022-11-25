ГРАФИКИ | Объем строительства в третьем квартале уменьшился

Эстонские строительные предприятия построили в целом на 1,2 млрд евро, из них зданий построено на 760 млн евро и сооружений — на 429 млн евро. По сравнению с третьим кварталом прошлого года зданий построено на 9% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) — на 9% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на строительный рынок по-прежнему влияет быстрое увеличение строительных расходов. „На местный строительный рынок больше всего повлияло уменьшение объема строительства зданий. Меньше проводилось ремонтных и реконструкционных работ зданий. Объем строительства новых зданий остался на прежнем уровне. Рост объемов строительства сооружений связан именно с проведением ремонтных и реконструкционных работ, объем строительства новых сооружений при этом уменьшился“, — дополнила Мерике Синисаар.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в сравнении с тем же кварталом предыдущего года на одну пятую. За рубежом было построено больше как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объеме строительства 5%, а годом ранее — 4%.

По данным Регистра строений было выдано 1632 разрешения на эксплуатацию новых жилых помещений, что на 6% меньше, чем год назад. Более трети всего нового жилья построено в близлежащих к столице волостях, далее следуют города Таллинн и Тарту. Спрос на новые жилые помещения падает. Разрешение на строительство было выдано на постройку 1521 жилого помещения, что на 40% меньше, чем годом ранее.

Разрешение на эксплуатацию получили 236 нежилых помещений с полезной площадью 347 400 квадратных метров. Больше всего прибавилось новых торговых, образовательных и складских площадей. В сравнении с предыдущим годом увеличилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объем их строительства.