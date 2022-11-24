Министр обороны Певкур: вступление Финляндии и Швеции в НАТО фактически превратит Балтийское море во внутреннее море альянса

„Вступление Финляндии и Швеции в НАТО открывает для нас значительно большие возможности сотрудничества также в Балтийском море и Финском заливе. Среди прочего, это позволяет увеличить как ситуационную осведомленность, так и практическое сотрудничество для защиты критически важных энергетических соединений в Финском заливе“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО было одобрено всеми членами, входящими в альянс Северной группы.

„Безусловно, мы все приветствуем присоединение Финляндии и Швеции к альянсу. Хотя это не решает всех проблем безопасности стран Балтии, это очень важный шаг для укрепления обороны региона. Членство Финляндии и Швеции создает возможность фактически превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО“, — пояснил Певкур.

Северная группа — это формат оборонного сотрудничества, в который входят 12 государств Балтийского и Северного морей, состоящая из стран Северной Европы и Балтии, Германии, Нидерландов, Польши и Великобритании.

„Северная группа — это важный форум, на котором мы можем сосредоточиться на вопросах, касающихся именно региона Балтийского и Северного морей, и обсудить безопасность региона с нашими ближайшими соседями и союзниками. Мне приятно отметить, что политическое единство в этой группе очень сильное“, - сказал министр обороны.

На этот раз встреча состоялась на прибывшем в Осло британском авианосце HMS Queen Elizabeth.