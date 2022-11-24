ФОТО И ВИДЕО | Уже завтра на Ратушной площади откроется Рождественская ярмарка! Смотрите, как идут последние приготовления

Хозяева торговых точек раскладывают свой лучший товар, на ёлку водружаются последние золотые шары, зажигаются последние огни - все для того, чтобы уже завтра жители Таллинна могли окунуться в волшебную атмосферу предстоящего Рождества!

Смотрите галерею и приходите уже завтра на главную площадь Таллинна!

Торжественное открытие рождественского рынка состоится в пятницу в 18 часов, на елке зажгут огни, на стене Ратуши начнется световое представление под названием Tempus fugit («Время летит“). Аудиовизуальное и хореографическое представление продолжительностью 10 минут будет показано трижды по вечерам с пятницы по воскресенье, 27 ноября – в 16 часов после зажжения свечи первого адвента.

В первый адвент на рождественский рынок придет Дед Мороз, он будет ждать ребят, готовых прочитать стишок, до последнего дня работы Таллиннского рождественского рынка. Письма с просьбами о подарках желающие смогут опустить в почтовый ящик Деда Мороза на стене его домика. Для малышей на рынке будут открыты карусели, в этом году их будет целых три! Таллиннский рождественский рынок будет работать ежедневно с 10 до 20 часов. Горячие напитки можно будет приобрести в киосках до 22 часов, а в пятницу и субботу – до 23 часов.

На сцене рождественского рынка будет представлена составленная Домом Хопнера культурная программа, выступят коллективы народного танца и музыки со всей Эстонии. Партнеры программы: Эстонский фольклорный совет, Эстонское хоровое объединение, Эстонский союз народной музыки и танца.

В выходные дни, с вечера пятницы до вечера воскресенья, каждый час на сцену будут выходить новые артисты, в их числе ансамбли Leigarid и Sõleke. Посетители рынка смогут поучаствовать в танце „паровозик“.