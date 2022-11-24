ФОТО И ВИДЕО | Уже завтра на Ратушной площади откроется Рождественская ярмарка! Смотрите, как идут последние приготовления(1)
Уже завтра, 25 ноября, на Ратушной площади в Таллинне откроется главная рождественская ярмарка страны! Корреспондент RusDelfi побывала на месте, чтобы увидеть все своими глазами.
Хозяева торговых точек раскладывают свой лучший товар, на ёлку водружаются последние золотые шары, зажигаются последние огни - все для того, чтобы уже завтра жители Таллинна могли окунуться в волшебную атмосферу предстоящего Рождества!
Смотрите галерею и приходите уже завтра на главную площадь Таллинна!
Торжественное открытие рождественского рынка состоится в пятницу в 18 часов, на елке зажгут огни, на стене Ратуши начнется световое представление под названием Tempus fugit («Время летит“). Аудиовизуальное и хореографическое представление продолжительностью 10 минут будет показано трижды по вечерам с пятницы по воскресенье, 27 ноября – в 16 часов после зажжения свечи первого адвента.
В первый адвент на рождественский рынок придет Дед Мороз, он будет ждать ребят, готовых прочитать стишок, до последнего дня работы Таллиннского рождественского рынка. Письма с просьбами о подарках желающие смогут опустить в почтовый ящик Деда Мороза на стене его домика. Для малышей на рынке будут открыты карусели, в этом году их будет целых три! Таллиннский рождественский рынок будет работать ежедневно с 10 до 20 часов. Горячие напитки можно будет приобрести в киосках до 22 часов, а в пятницу и субботу – до 23 часов.
На сцене рождественского рынка будет представлена составленная Домом Хопнера культурная программа, выступят коллективы народного танца и музыки со всей Эстонии. Партнеры программы: Эстонский фольклорный совет, Эстонское хоровое объединение, Эстонский союз народной музыки и танца.
В выходные дни, с вечера пятницы до вечера воскресенья, каждый час на сцену будут выходить новые артисты, в их числе ансамбли Leigarid и Sõleke. Посетители рынка смогут поучаствовать в танце „паровозик“.