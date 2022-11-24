Семейный врач Кармен Йоллер вступила в Партию реформ и будет баллотироваться в Рийгикогу

Йоллер сказала, что хочет выступить в защиту системы здравоохранения, которая позволяет медицинским работникам делать свою работу с душой и качественно, без лишнего напряжения, потому что тогда и пациенты чувствуют себя в безопасности.

„Меня очень беспокоит почти безостановочное распространение в Эстонии дезинформации, наносящей вред здоровью. Я думаю, что настало время начать дебаты по этому вопросу как в обществе, так и на уровне управления государством“, - сказала Йоллер.

По словам Каи Каллас, лидера Партии реформ, Кармен Йоллер была одной из тех, чьи высказывания в поддержку научно обоснованной медицины, безусловно, помогли спасти жизнь и здоровье эстонского народа“.

Кармен Йоллер является членом правления Эстонского общества семейных врачей и в 2017 году была удостоена звания „Врач года“.