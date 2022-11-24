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24.11.2022, 19:01

Семейный врач Кармен Йоллер вступила в Партию реформ и будет баллотироваться в Рийгикогу

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Кармен Йоллер
Кармен Йоллер
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Семейный врач и сторонник научно-доказательной медицины Кармен Йоллер вступила в партию Реформ и в марте будет баллотироваться в Рийгикогу по Таллиннскому избирательному округу Кесклинна, Пирита и Ласнамяэ, пишет rus.err.

Йоллер сказала, что хочет выступить в защиту системы здравоохранения, которая позволяет медицинским работникам делать свою работу с душой и качественно, без лишнего напряжения, потому что тогда и пациенты чувствуют себя в безопасности.

„Меня очень беспокоит почти безостановочное распространение в Эстонии дезинформации, наносящей вред здоровью. Я думаю, что настало время начать дебаты по этому вопросу как в обществе, так и на уровне управления государством“, - сказала Йоллер.

По словам Каи Каллас, лидера Партии реформ, Кармен Йоллер была одной из тех, чьи высказывания в поддержку научно обоснованной медицины, безусловно, помогли спасти жизнь и здоровье эстонского народа“.

Кармен Йоллер является членом правления Эстонского общества семейных врачей и в 2017 году была удостоена звания „Врач года“.

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