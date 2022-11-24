ФОТО | Смотрите, какие письма рассылают мошенники, чтобы завладеть вашими банковскими данными

Сегодня Swedbank объявил на своей странице в Facebook о том, что от имени банка мошенники рассылают SMS-сообщения.

Банк подтвердил, что никогда не просит кого-либо войти в интернет-банк с помощью сообщения или иным образом передать свои данные.

Банк настоятельно рекомендует проводить связанные с банком операции только в том случае, если клиент уверен, что адрес, отображаемый в адресной строке браузера, принадлежит банку. То есть в адресной строке должно быть написано „www.swedbank.ee“ и никакое другое окончание адреса страницы. Таким же образом в случае электронных писем важно убедиться, что в конце адреса электронной почты стоит „@swedbank.ee“. „Если адрес электронной почты отправителя выглядит как-то по-другому, письмо пришло не от нас“, - сказано на странице банка в социальных сетях.

Кроме того, банк подтвердил, что не организует лотереи, в которых для участия или получения приза необходимо вводить банковские реквизиты в режиме онлайн или идентифицировать себя с помощью устройства аутентификации.

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