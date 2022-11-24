Таллинн значительно повысит зарплаты в муниципальных учреждениях сферы образования. Смотрите, у кого и насколько!

Зарплаты учителей в муниципальных детских садах и школах по интересам вырастут с 1 февраля 2023 года почти на 24%: минимальная ставка повысится с 1412 до 1749 евро в месяц, достигнув уровня школьных учителей. Зарплаты учителей детских садов со степенью магистра вырастут до этого уровня уже с 1 января 2023.

Зарплаты помощников учителей детских садов вырастут на 23,5%: минимальная ставка повысится с 850 до 1050 евро в месяц.

Также будет увеличен ежегодный отпуск помощников учителей – с 28 до 35 дней.

Зарплаты опорных специалистов вырастут с 1 января 2023 года почти на 24%: минимальная ставка повысится с 1412 до 1749 евро в месяц.

Зарплаты директоров школ вырастут на 12%, директоров детских садов и школ по интересам – на 15%.

С 1 февраля 2023 года зарплаты всех остальных работников муниципальных образовательных учреждений вырастут на 10%.

Питание

С 1 января 2023 увеличится размер городской компенсации за школьное питание: фиксированная ставка вырастет с 1,56 евро в день на ученика до 1,80.

С 1 января 2023 увеличится размер городской компенсации за питание в детском саду: в ясельной группе – с 1,80 евро в день на ребенка до 2,70, в детсадовской группе – с 2 евро до 3.

„Приятно, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы нашли средства на эти изменения. Сфера образования остается главной в городском бюджете: на нее выделяется в общей сложности 39,2% (353,4 миллиона евро). Проект бюджета будет утверждаться городским собранием Таллина в декабре“, - сообщил Белобровцев.