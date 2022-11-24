Новости Эстонии
24.11.2022, 16:35

Власти Таллинна повысят в 2023 году размер двух пособий

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В бюджете Таллинна на 2023 год запланирован рост расходов на различные пособия. Размер двух из них будет увеличен, пишет rus.err.

Выплачиваемая таллиннским пенсионерам раз в год пенсионная надбавка в связи с резким ростом цен в следующем году будет повышена со 150 евро до 175 евро, это означает, что эта строка расходов бюджета возрастет на 2,3 млн евро.

Пособие к началу учебного года, предназначенное для школьников, начиная со второго класса, с учетом сложного в экономическом плане времени увеличится в следующем году с 50 евро до 75 евро, в связи с этим бюджет столицы возрастет примерно на 1,2 млн евро.

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