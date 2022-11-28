Вопрос компенсаций по больничному вызывает в правительстве напряженность. Социал-демократы продавят решение вместе с центристами и EKRE?

В период вспышки коронавируса правительство решило, что государство будет выплачивать компенсацию по больничному листу со второго дня после его открытия. По закону такой порядок действует до конца года.

Предполагается, что в дальнейшем компенсация будет выплачиваться, начиная с четвертого дня. Петерсон уже долгое время говорит, что это неправильно и что компенсацию надо выплачивать всё-таки со второго дня. Он попытался привлечь к этому вопросу внимание партнеров по коалиции (Партия реформ и Isamaa), но не получил положительного отклика.

И сегодня он отметил, что партия Isamaa (“Отечество) голосовала во время обсуждения против, по всей видимости, такую же позицию занимает и Партия реформ. „Время истекает. Партнеры медлят“, - говорит Петерсон.

По словам министра, в случае перехода к старому порядку последствия будут негативными, это ударит в сезон вирусных заболеваний по предприятиям. Он не считает, что кто-то в стране будет злоупотреблять действующей сейчас системой. Петерсон отмечает, что даже день или два, проведенных дома, дорого обходятся работнику, потому что в эти дни он не получает компенсацию.

Находящаяся в оппозиции Центристская партия инициировала недавно законопроект, чтобы сделать действующий порядок бессрочным. По мнению Петерсона, если коалиция ситуацию не решит, то в данном вопросе социал-демократы могут поддержать проект центристов, за который, вероятно, проголосуют и парламентарии оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE).