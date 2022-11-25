Финляндия снижает НСО на электроэнергию, счета людей сильно уменьшатся. А что Эстония?

Утвержденное правительством Финляндии решение о снижении налога с оборота на электроэнергию вступит в силу в декабре. Налоговая ставка снизится с 24 до 10 процентов. 10-процентный НСО на электроэнергию, стоимость которой значительно выросла из-за энергокризиса, будет действовать с начала декабря до конца апреля.