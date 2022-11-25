Экономика
25.11.2022, 09:15

Финляндия снижает НСО на электроэнергию, счета людей сильно уменьшатся. А что Эстония?

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Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

Финляндия с начала декабря и до апреля снизит налог с оборота на электроэнергию. Благодаря этой мере жители в зависимости от потребления смогут сэкономить сотни евро. В Эстонии партия премьер-министра не поддержала идею снизить НСО на электроэнгергию, пишет издание Ärileht.

Утвержденное правительством Финляндии решение о снижении налога с оборота на электроэнергию вступит в силу в декабре. Налоговая ставка снизится с 24 до 10 процентов. 10-процентный НСО на электроэнергию, стоимость которой значительно выросла из-за энергокризиса, будет действовать с начала декабря до конца апреля.

Министерство финансов Финляндии, комментируя принятое решение, отметило, что мера носит временный характер и предназначена для того, чтобы уменьшить расходы в самый холодный период года, когда домохозяйства потребляют больше электроэнергии в связи с необходимостью отапливать жилища.

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