СМИ: Эстония аннулировала ВНЖ 66-летнего гражданина России, который прожил в Эстонии почти всю жизнь

Эстонские власти увидели в симпатизирующем Владимиру Путину пенсионере угрозу конституционной безопасности. Оказавшись на Родине, Непримеров живёт в разбитой квартире в надежде на „своих не бросаем“.

Сергею Непримерову 66 лет, он вырос в Эстонии, обладает видом на жительство и паспортом гражданина РФ. Минимум раз в месяц пересекает границу. 30 сентября отправился из эстонской Нарвы в российский Ивангород на похороны знакомого. Был уверен, что проблем с возвращением домой не будет. Однако на КПП ему выдали бумагу о депортации с пятилетним запретом на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.

„Меня на границе задержали и буквально в течение полутора часов пришёл человек с миграционного департамента. Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство, в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Я спросил: „Какую опасность?“ На что мне было сказано — ваше активное участие в организации мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной, — говорит Непримеров. — Меня посадили в машину, отвезли в погранпункт № 2, который чисто пешеходный, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик“.

О депортации россиянина, который „не уважает конституционный строй Эстонской республики“, полиция безопасности отчиталась на своём сайте.

Родители Сергея из Тамбова, приехали в Эстонскую ССР, когда ему было восемь лет. Отец работал на местной ГЭС. Вид на жительство Непримеров получил в 1999-м году, на гражданство подаваться не стал, хотя супруга эстонский паспорт оформила. „Надо было сдать язык, а в 90-е годы мы выживали, двое маленьких детей. Чтобы учить язык, нужно было платить деньги, и немалые на тот момент. Не было у меня финансовой возможности учить язык и Конституцию, мне нужно было кормить семью“, — рассказал „Фонтанке“ Непримеров.

Последние 25 лет он работал водителем на нарвских электростанциях, к 66 годам стал получать пенсию: эстонскую порядка 600 евро и российскую более 15 тысяч рублей.