Некоторые эстонские ИТ-фирмы платят работникам по 3000 евро, если они помогают найти новых сотрудников
Десять эстонских ИТ-компаний рассказали порталу Geenius о своем опыте реализации реферальной программы и о том, какую премию они выплачивают сотрудникам, которые привели в фирму нового члена команды.
К сегодняшнему дню реферальные программы стали естественной частью стратегий найма в ИТ-компаниях. Обычно это выглядит так: работник знает достойного человека, который мог бы вписаться в компанию по своим навыкам и ценности, сообщает об этом отделу по подбору персонала, и если хрустальная туфелька находит своего владельца и кандидат становится коллегой, то порекомендовавший его человек получает премию.
Хотя точные условия и практика в разных фирмах могут отличаться, все технологические компании, которые портал попросил прокомментировать ситуацию(Monese, Helmes, Veriff, Wise, Dynatrace, Testlio, Bolt, Starship, Nortal и Skeleton), отметили, что реферальные программы являются важной частью процесса набора новых членов команды. А в некоторых местах достаточно важной, чтобы размер премии за рекомендацию доходил до нескольких тысяч евро. И кое-где программа настолько успешна, что половина новых сотрудников приходят в компанию именно по рекомендации.
Подробнее можно прочитать в Geenius.