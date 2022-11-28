Некоторые эстонские ИТ-фирмы платят работникам по 3000 евро, если они помогают найти новых сотрудников

К сегодняшнему дню реферальные программы стали естественной частью стратегий найма в ИТ-компаниях. Обычно это выглядит так: работник знает достойного человека, который мог бы вписаться в компанию по своим навыкам и ценности, сообщает об этом отделу по подбору персонала, и если хрустальная туфелька находит своего владельца и кандидат становится коллегой, то порекомендовавший его человек получает премию.