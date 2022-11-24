Правительство на заседании в четверг утвердило миграционную квоту на 2023 год

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, цель иммиграционной квоты в следующем году – способствовать развитию экономики Эстонии и привлечению иностранной рабочей силы туда, где специалисты наиболее необходимы. „Я считаю обоснованным, что мы можем управлять иммиграцией, целенаправленно распределяя квоту, и тем самым обеспечить открытость Эстонии для иностранцев, которые поддерживают развитие нашей экономики и общества. Устанавливая квоту на иммиграцию, мы хотим облегчить ситуацию с рабочей силой в тех областях, где нехватка рабочей силы сейчас наиболее остра, и тем самым препятствует росту и развитию предприятий. Здесь мы берем за основу статистику по видам на жительство и регистрации краткосрочных видов на работу за предыдущие годы“, - пояснил Ляэнеметс. Кроме того, определенная доля квоты будет выделена на творческих работников, спортсменов, журналистов и иностранцев, которые поселятся в Эстонии на основании зарубежного контракта.

Как и в предыдущие годы, все министерства имели возможность представить свои предложения по распределению иммиграционной квоты на 2023 год. Предложения были представлены Министерством экономики и коммуникаций, Министерством культуры и Министерством иностранных дел. В результате распределения в следующем году будет доступно 600 временных видов на жительство для работы в производственном секторе; 200 временных видов на жительство для работы в строительном секторе; 100 временных видов на жительство для работы в транспортном и складском секторе; пять временных видов на жительство для ведения бизнеса; пять временных видов на жительство на основании иностранного контракта; 19 временных видов на жительство для работы в качестве творческого работника в учреждении исполнительского искусства в соответствии с законом об учреждениях исполнительского искусства и 30 временных видов на жительство для профессиональной деятельности в качестве спортсмена, тренера, спортивного судьи или спортивного работника на основании приглашения соответствующей спортивной федерации. Оставшаяся часть иммиграционной квоты 2023 года – 313 – будет свободной для распределения.