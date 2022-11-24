Правительство на заседании в четверг утвердило миграционную квоту на 2023 год
Поскольку в последние годы в Эстонии выросла потребность в рабочей силе, а в связи с этим заполнилась и иммиграционная квота, обоснованно и в этом году установить квоту иммиграции на максимальном уровне в 0,1% от постоянного населения Эстонии. Согласно решению правительства, миграционная квота на 2023 год составит 1307 человек, и на основании постановления министра внутренних дел она будет распределена в зависимости от причины подачи заявления на получение вида на жительство и причины предоставления вида на жительство, в соответствии с предложениями министров, ответственных за соответствующие сферы
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, цель иммиграционной квоты в следующем году – способствовать развитию экономики Эстонии и привлечению иностранной рабочей силы туда, где специалисты наиболее необходимы. „Я считаю обоснованным, что мы можем управлять иммиграцией, целенаправленно распределяя квоту, и тем самым обеспечить открытость Эстонии для иностранцев, которые поддерживают развитие нашей экономики и общества. Устанавливая квоту на иммиграцию, мы хотим облегчить ситуацию с рабочей силой в тех областях, где нехватка рабочей силы сейчас наиболее остра, и тем самым препятствует росту и развитию предприятий. Здесь мы берем за основу статистику по видам на жительство и регистрации краткосрочных видов на работу за предыдущие годы“, - пояснил Ляэнеметс. Кроме того, определенная доля квоты будет выделена на творческих работников, спортсменов, журналистов и иностранцев, которые поселятся в Эстонии на основании зарубежного контракта.
Как и в предыдущие годы, все министерства имели возможность представить свои предложения по распределению иммиграционной квоты на 2023 год. Предложения были представлены Министерством экономики и коммуникаций, Министерством культуры и Министерством иностранных дел. В результате распределения в следующем году будет доступно 600 временных видов на жительство для работы в производственном секторе; 200 временных видов на жительство для работы в строительном секторе; 100 временных видов на жительство для работы в транспортном и складском секторе; пять временных видов на жительство для ведения бизнеса; пять временных видов на жительство на основании иностранного контракта; 19 временных видов на жительство для работы в качестве творческого работника в учреждении исполнительского искусства в соответствии с законом об учреждениях исполнительского искусства и 30 временных видов на жительство для профессиональной деятельности в качестве спортсмена, тренера, спортивного судьи или спортивного работника на основании приглашения соответствующей спортивной федерации. Оставшаяся часть иммиграционной квоты 2023 года – 313 – будет свободной для распределения.
После заполнения квот в перечисленных категориях, люди из этих секторов смогут подавать заявления на получение вида на жительство для работы наравне с представителями других секторов.
По сравнению с 2021 годом число постоянных жителей Эстонии уменьшилось, что также объясняет меньшую миграционную квоту – 1311 человек.
Иммиграционная квота главным образом регулирует трудовую и деловую миграцию в Эстонию из третьих стран. Сюда входят виды на жительство, выданные для работы, предпринимательства и на основании иностранного контракта. Иммиграционный лимит не включает иностранцев, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также иностранцев-стартаперов и работающих в стартапах. Также под квоту не подпадают семейная и учебная миграция, работа в качестве преподавателя, деятельность в качестве крупного инвестора и работа в качестве высококлассного специалиста, то есть в случае иностранца, чей работодатель платит ему зарплату не менее чем в 1,5 раза выше средней по Эстонии. Квота также не распространяется на граждан Европейского союза и членов их семей, граждан Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Японии, а также тех, кто ходатайствует о получении международной защиты.