Эксперты: предприятия смело нанимают работников с визой D

По данным Департамента полиции и погранохраны, за первые десять месяцев этого года в Эстонии было выдано 14 283 долгосрочных визы или же визы D, из которых 75% предназначались для тех, кто приехал сюда на работу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных виз D в этом году сократилось почти на 50%, но при этом доля лиц, ходатайствующих о визе для краткосрочной работы, осталась прежней.



Керли Кадак - эксперт предприятия по аренде и найму рабочей силы Finesta - признает, что хотя статистика показывает тенденцию к снижению, война в Украине и связанные с ней осложнения не оказали существенного влияния на найм иностранной рабочей силы для местного рынка. Скорее наоборот – работодатели все больше осознают нехватку необходимых компетенций и не боятся нанимать людей с необходимыми навыками и знаниями из других стран.



„В настоящее время через наше посредничество в местных компаниях трудоустроились более 200 человек, что является значительным числом“, — говорит Кадак, добавляя, что это число остается стабильным в течение последних пару лет. По ее словам, иностранная рабочая сила наиболее востребована и нанимается в производстве электроники, обрабатывающей промышленности и металлообработке, но также и в торговле. „В то же время нельзя сказать, что люди, приезжающие из других стран, выполняют здесь только простую работу“, — говорит Кадак. „Мы видим, что стартапы и другие предприятия - например, более крупные ИТ-компании, нанимают либо напрямую, либо через кадровую компанию специалистов и работников с конкретными ноу-хау, которых они пока не могут найти в Эстонии. Разумеется, есть и такие предприятия, которые ищут работников за рубежом, потому что хотят найти сотрудников, которые, например, имеют опыт работы в определенной компании“.



Мартин Ляэн – руководитель предприятия Expat Relocation Estonia, которое по заказу государства проводит для работодателей разные адаптационные обучения и консультации – подтверждает ту же тенденцию и признает, что компании и руководители фирм действительно стали более смелыми при найме иностранных работников. „Вопросы и проблемы, которые, например, пять-семь лет назад были актуальными, на сегодня уже не являются важной темой. Например, как иноязычный сотрудник справляется в эстоноязычном коллективе. Сегодня предприниматели намного смелее и более открыты, чтобы включать в свою команду людей из других стран и с иным культурным бэкграундом, отличным от Эстонии. Они готовы адаптировать свою организацию труда и, например, общаться на нескольких языках в соответствии с потребностями сотрудников“.



Ляэн, который ежедневно консультирует прибывающих в Эстонию людей из-за границы, отмечает, что вопросы предпринимателей стали более точными и детальными. „Они часто интересуются налоговым резидентством и регистрацией для краткосрочной работы — предприятия хотят быть честными и прозрачными в своей деятельности, так что, к счастью, я не вижу в своей работе много желаний прибегнуть к разного рода подозрительным „схемам“», — сказал Ляэн.



Кадак также добавляет, что отношение и предпосылки людей, которые приезжают сюда работать, с годами изменилось, и мало кто приезжает просто искать удачи на авось. „Трудовая дисциплина у людей, работающих с визой D, повысилась – это, очевидно, замечают и предприниматели. Меньше опасений, что производство пострадает или придется остановить конвейер из-за того, что человек просто решит не выходить на работу сегодня. Люди прибывают сюда с конкретной целью выполнения работы, поэтому они каждый день вовремя на рабочем месте и, как правило, не отсутствуют просто так“.



„Именно по причине интереса и потребностей многих предприятий и была создана обучающая программа „New in Estonia“, цель которой двояка — помочь работодателям в найме людей с визой D и поддержать адаптацию в местное общество людей, приезжающих сюда на работу или учебу. Программа дает местным предприятиям возможность заказать бесплатное обучение или консультацию - это зависит от того, у кого больше вопросов и трудностей — у работников или у работодателя“, — резюмирует Ляэн цели новой программы и добавляет, что она, как можно надеяться, снизит потребность предприятий в поиске информации среди разных каналов и учреждений.



Программа „New in Estonia“ особенно полезна тем предприятиям, которые сами нанимают сотрудников. Если предприятие использует аренду рабочей силы, то в этом случае все документы (разрешения, заявления, коммуникация и т.д.) берет на себя фирма по аренде рабочей силы. Несмотря на то, что процесс найма значительно упростился, требование о выплате средней заработной платы иностранному рабочему силе часто становится препятствием. „“Равные условия для всех!“ - это то, что я часто слышу в своей повседневной работе“, — говорит представитель Finesta и добавляет, что в таком случае работодатели предпочли бы нанимать местного жителя. „Весь производственный сектор выиграл бы от отмены требований по заработной плате для людей, приезжающих сюда на работу из-за рубежа, а жизнь предприятий станет во много раз легче“. По словам Кадак, общая нехватка рабочей силы также постепенно уменьшается.



Для того, чтобы люди, приехавшие в Эстонию, могли бы работать здесь в течение краткого времени, им необходимо законное основание для их пребывания в стране. Поскольку краткосрочная работа разрешена на срок до 365 дней, то в основном для этой цели оформляется долгосрочная виза. На основании визы D, помимо граждан третьих стран, приехавших с целью работы, в страну прибывают и иностранные студенты. Большинство работников по визе D прибывает в Эстонию из Украины, за ней следуют Россия, Беларусь, Молдова и Узбекистан.



Проект AMIF2021-11 финансируется Европейским Союзом через Фонд убежища, миграции и интеграции и Министерство внутренних дел.

