ПОМНИТЕ! Заказывая реплики, копии и подделки известных брендов, можно остаться без товара и денег

С начала 2022 года таможня рассмотрела 466 случаев с подозрением на нарушения в области интеллектуальной собственности, из которых 70% приходятся на товары, заказанные по почте или курьером. Проблемными товарами являются реплики обуви, одежды и различных аксессуаров, в том числе женские сумочки. Популярны также игрушки (конструкторы, куклы, машинки) и электроника (смартфоны, зарядки к ним, наушники). Под защиту правом интеллектуальной собственности могут попадать например дизайн изделия и технологические решения, в том числе логотип, узор или форма изделия.

Определить подделку можно по низкому качеству изделия и значительно более низкой цене. Подозрения может вызывать и страна изготовления или логотип и информация на изделии, написанные с ошибками. Часто продавцы подделок объясняют низкую цену изделий распродажей остатков склада или желанием избавиться от товара и быстро получить деньги за него. Налогово-Таможенный департамент напонимает, что подобный товар может быть опасным из-за игнорирования требований по безопасности товара. Например, при изготовлении игрушек используют дешевую токсичную пластмассу, одежда может пачкать краской кожу, материал серёжек может вызывать аллергическую реакцию.

Все посылки из-за пределов Европейского союза проходят таможенный контроль. Если в ходе этого контроля у таможни возникают подозрения или в посыке находят запрещенный товар, то посылка задерживается. В случае, если в посылке подделки или реплики известных брендов, то товар направляют на уничтожение под таможенным контролем, заказчик же остается и без посылки и без уплаченных за товар денег. Для возврата денег можно обратьтся к отправителю посылки, но это далеко не всегда означает возврат денег. Налогово-Таможенный департамент обращает внимание, что все эти ограничения относятся и к посылкам и заказам частных лиц.

Налогово-Таможенный департамент советует перед пересылкой или заказом товара убедиться, что заказываемый товар не является запрещенным или попадающим под категорию ограниченных специальнми требованиями .