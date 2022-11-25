Жители Эстонии стали больше экономить и чаще отказываться от крупных покупок

Если в мае этого года 39% взрослого населения считали, что их экономическое положение несколько или значительно ухудшится в течение следующего года, то в ноябре так думает уже 51% опрошенных.

Осторожность видна и в потребительских решениях. Из-за повышения цен 62% респондентов отложили более крупные расходы, в мае этот показатель составлял 51%. Количество покупок сократилось во всех товарных группах, потребление которых можно отложить. По сравнению с ноябрем прошлого года больше всего уменьшилось количество покупателей электроники (с 29% до 18%) и книг (с 20% до 12%).

„Некоторые, возможно, ждут распродажи, чтобы приобрести нужные товары по скидкам, но на этот раз с большой долей вероятности расходы в Черную пятницу, будут скромнее, чем в прошлом году, — прокомментировала ведущий эксперт по поведению Kantar Emor Хайди Рейнсон. — По прогнозам, в Великобритании и США в этом году количество покупок в Черную пятницу тоже будет значительно меньше. Может быть, для всех нас, в том числе для окружающей среды, будет лучше, если люди будут более тщательно продумывать покупки и отказываться от менее важных расходов?“

В объемном исследовании финансового поведения Kantar Emor приняли участие более 1600 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос проходил в конце мая. Опрос, отображающий информацию о покупках групп товаров, проводится ежемесячно. В нем принимают участие более 1000 респондентов.