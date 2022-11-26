ОБЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Когда безработным начнут выплачивать страховое возмещение по безработице по новой системе?

Отвечает руководитель отдела возмещений по безработице и пособий рынка труда Министерства социальных дел Ингрид Эрм-Экс:

Ситуация в экономике и на рынке труда меняется не в лучшую сторону, и для того чтобы гарантировать безработным большую социальную защиту, необходимо менять систему страхования от безработицы. Разработана новая система выплат страховых возмещений по безработице в зависимости от ситуации на рынке труда. 16 ноября Рийгикогу принял соответствующий закон, который вступит в силу 30 июня 2023 года.

Сегодня нам как никогда нужны гибкие и соответствующие ситуации меры социальной защиты. Новая автоматически применяемая система выплат страховых возмещений по безработице готова к сложным ситуациям на рынке труда.

Самое главное, что человеку не придется ни о чем ходатайствовать и ничего подтверждать, так как период выплаты пособия будет продлеваться автоматически.

Самое главное, что человеку не придется ни о чем ходатайствовать и ничего подтверждать, так как период выплаты пособия будет продлеваться автоматически.

Касса по безработице при назначении возмещения исходит из страхового стажа и в соответствии с ним назначает возмещение на 180, 210 или 300 дней (т. н. базовый период). Перед тем, как период выплаты возмещения закончится, Касса по безработице на основании числа зарегистрированных безработных оценит ситуацию на рынке труда, сравнив ее со средним количеством зарегистрированных безработных в предыдущий период. Это сравнение покажет, будет ли продлен период выплаты страхового возмещения по безработице.

Касса по безработице примет решение о продлении выплаты пособия в том случае, если условие о продлении выплаты будет выполнено. Только тем безработным, которые ко дню окончания выплаты пособия, назначенного на базовый период, числились безработными, период выплаты пособия продлят.

Если ситуация на рынке труда будет очень хорошей, то есть количество безработных сократится на 20% по сравнению со средним уровнем безработицы за последние десять лет и опустится ниже уровня за последние три года, период выплаты возмещения не будет продлен, пособие будет выплачиваться в течение базового периода.