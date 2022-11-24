EKRE предложила отозвать Раймонда Кальюлайда с должности председателя комиссии по гособороне Рийгикогу

Пыллуаас указал в письме, что бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко, которым были предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму более полумиллиарда евро, были сторонниками Раймонда Кальюлайда на выборах в Европейский парламент 2019 года, пожертвовав его предвыборной кампании 25 000 евро

„Немыслимо, чтобы комиссию Рийгикогу по государственной обороне возглавлял человек, которого поддерживают преступники с международным влиянием. Комиссия государственной обороны занимается вопросами обороны Эстонской Республики, НАТО и других наших союзников, хранит и обрабатывает секретную информацию и принимает важные решения в области государственной обороны. К членам комиссии, особенно к его председателю, предъявляются повышенные требования. Как прямые, так и косвенные связи с международными преступниками представляют явную угрозу безопасности и наносят ущерб имиджу Эстонии в глазах наших союзников“, - сказал Пыллуаас.

„Объяснения, которые дал общественности член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд, недостаточны и показывают его неспособность адекватно оценить ситуацию и свою ответственность, а также возможные мотивы его спонсоров. Это особенно актуально сейчас, когда Россия ведет войну за разрушение независимости и территориальной целостности Украины и занимается деятельностью по влиянию на другие страны, в том числе на Эстонию“.

По словам Пыллуааса, фракция EKRE не считает возможным, чтобы Раймонд Кальюлайд оставался председателем комиссии.

От редакции:

Речь идет о подозреваемых по 18 пунктам в предполагаемой причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и отмыванию денег. Иск был передан расширенной коллегии присяжных Западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован в воскресенье после арестов. ФБР обращает внимание на то, что обвинительный акт – это пока лишь предъявление подозрения. Все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.