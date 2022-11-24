Norstat: за последний месяц в Ида-Вирумаа резко выросла популярность EKRE

По ее данным, за последнюю неделю поддержка EKRE в регионе выросла с 28,7% до 29,3%, передает rusERR.

На втором месте находится Центристская партия, популярность которой выросла с 24,5% до 25,5%. На третьем - Партия реформ, чей рейтинг вырос за неделю с 19,9% до 21,3%.

За первой тройкой в Ида-Вирумаа следуют „Эстония 200“ (8,7%), соцдемы (8,1%), Isamaa (2,7%), „Зеленые Эстонии“ (0,8%) и „Правые“ (0,7%).