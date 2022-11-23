ВИДЕО | В Рийгикогу вспыхнула перепалка между Каллас и Ратасом. Спикер парламента призвал премьера к порядку

Изначально слово взял лидер Эстонской консервативной народной партии Мартин Хельме, вопрос которого касался границы и безопасности. После чего он спросил, подходит ли Раймонд Кальюлайд для руководства комиссией (тот является председателем Комиссии по государственной обороне - ред.)

Глава правительства отметила, что руководителей комиссий выбирает сам парламент. „Вы можете отозвать председателей комиссий, если они не нравятся. Единственная проблема - это председатель Рийгикогу, которого никто не может отозвать, хотя он не имеет поддержку большинства Рийгикогу. Такой возможности нет, но всё другое вы прекрасно можете. Вы очень хорошо знаете регламент Рийгикогу, какие есть рабочие инструменты в вашем распоряжении. Не мое дело как представителя исполнительной власти говорить, кто и как организует работу Рийгикогу“, - сказала Каллас.

По традиции кресло председателя парламента принадлежит одной из партий правящей коалиции. В марте на выборах спикера (они проводятся ежегодно) на этот пост был выбран Юри Ратас (Центристская партия). В то время правительственную коалицию составляли Партия реформ и центристы. Сейчас же, как известно, правящую коалицию составляют реформисты, Isamaa и Социал-демократическая партия.

Укол Каллас оказался чувствительным. „Мне кажется, что вы как представитель исполнительной власти только и организовываете всё в Эстонии, не только работу правительства и Рийгикогу, а всё в Эстонии - везде, в любое время дня и ночи“, - отреагировал Юри Ратас.

„В этой части я призываю вас к порядку - организовывайте работу в Доме Стенбока (резиденция правительства ЭР - ред.), но не здесь, в Рийгикогу“, - добавил спикер парламента.