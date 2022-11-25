Гибкость при дежурстве, справедливые договоры: принят закон, еще больше защищающий работников
Соглашение о гибкой организации труда, достигнутое работодателями и профсоюзами, стало законом. Что это означает на практике?
Улучшается социальная защита людей, выполняющих краткосрочную работу, больше возможностей получить постоянное рабочее место;
Более гибкие правила дежурства повысят доступность ИТ-услуг;
Устанавливается понятие „работник с компетенцией самостоятельного принятия решений“.
„Принятые сегодня поправки к Закону о трудовом договоре в точности соответствуют соглашению между работодателями и профсоюзами. В течение многих лет по ряду изменений велись непростые переговоры“, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.
По его словам, теперь участники трудовых отношений имеют большую свободу в определении собственного рабочего времени.
„И правила для сотрудника с компетенцией самостоятельного принятия решений, и правила в отношении времени дежурства хорошо сбалансированы, они коснутся тех, для кого гибкость важнее безопасности. Кроме того, мы сможем снова перевести краткосрочную работу в формат трудового договора. Из-за того, что краткосрочные договоры автоматически переходили в статус бессрочных, работодатели предпочитали заключать договоры подряда или договоры поручения. Теперь защита работников улучшится“, – выразил надежду министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон.
Исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас заявил, что, поскольку рынок труда постоянно меняется, большая гибкость отвечает интересам как работников, так и работодателей. „Гибкие условия труда позволяют увеличить занятость, повысить налоговые поступления и повысить международную конкурентоспособность Эстонии, – сказал он. – Мы особенно рады, что найдено решение в регламентации дежурного времени, которое работодатели ожидают уже несколько лет“.
По словам Яана-Хендрика Тоомеля, председателя Центрального союза профсоюзов, эти изменения в законе были шагом к более современному регулированию рабочего времени. „Существуют и другие области, где имеет смысл договариваться несколько иначе, чем установлено законом. Трехстороннее обсуждение этих вариантов с работниками, работодателями и правительством дает для этого возможность. Действующая сейчас регуляция дежурства строится вокруг физического присутствия специалиста на посту, но люди в ИТ в основном работают по сети, да и в свободное время порой решают рабочие задачи. Изменения в законе дают им уверенность в том, что они могут проводить как минимум два выходных в месяц со своими семьями. Сотрудник с компетенцией самостоятельного принятия решений обладает высокими навыками самоуправления, поэтому естественно, что может сам планировать свое рабочее время и деятельность“, – добавил Тоомель.
Поправки устанавливают понятие работника с компетенцией самостоятельного принятия решений. Это сотрудник, характер работы которого позволяет ему самостоятельно организовывать свое рабочее время в той мере, в какой на него не распространяется большинство правил рабочего времени и времени отдыха. Об этом стороны должны договариваться отдельно. При использовании данного понятия должны выполняться определенные условия, так, договор может быть заключен с работником, зарабатывающим не ниже средней заработной платы. Работниками с самостоятельной компетенцией принятия решений могут быть, например, некоторые бухгалтеры, научные работники, переводчики или юристы.
„Важно различать сотрудника, работающего удаленно, и сотрудника с самостоятельной компетенцией принятия решений. В первом случае работник необязательно имеет свободу решать, когда выполнять работу, поскольку может иметь соглашение о времени, когда должен выполнять свои рабочие задачи. Тогда на него распространяются общие правила рабочего времени“, – пояснил министр.
Более гибкими станут и правила дежурства работников ИТ-сектора, обеспечивающих постоянное функционирование ИТ-услуг и соблюдение информационной безопасности. Согласно новым правилам, такие сотрудники могут дежурить до 130 часов в месяц. Соглашение о дежурстве не должно наносить вред здоровью или безопасности работника. Чтобы обеспечить достаточный отдых, ему должны быть гарантированы две пары свободных выходных дней в календарный месяц.
Кроме того, теперь работодатель сможет заключать неограниченное количество трудовых договоров на срок до восьми календарных с учетом установленных ограничений на перерывы в работе. Это не будет автоматически означать заключения бессрочного трудового договора. Такой подход позволит безработным выполнять краткосрочную работу, имея гарантии, вытекающие из трудового договора. В то же время данное изменение поможет получить постоянное место у того же работодателя, позволит сохранить трудовые привычки и попробовать разные виды работ.