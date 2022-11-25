Гибкость при дежурстве, справедливые договоры: принят закон, еще больше защищающий работников

Улучшается социальная защита людей, выполняющих краткосрочную работу, больше возможностей получить постоянное рабочее место;

Более гибкие правила дежурства повысят доступность ИТ-услуг;

Устанавливается понятие „работник с компетенцией самостоятельного принятия решений“.

„Принятые сегодня поправки к Закону о трудовом договоре в точности соответствуют соглашению между работодателями и профсоюзами. В течение многих лет по ряду изменений велись непростые переговоры“, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

По его словам, теперь участники трудовых отношений имеют большую свободу в определении собственного рабочего времени.

„И правила для сотрудника с компетенцией самостоятельного принятия решений, и правила в отношении времени дежурства хорошо сбалансированы, они коснутся тех, для кого гибкость важнее безопасности. Кроме того, мы сможем снова перевести краткосрочную работу в формат трудового договора. Из-за того, что краткосрочные договоры автоматически переходили в статус бессрочных, работодатели предпочитали заключать договоры подряда или договоры поручения. Теперь защита работников улучшится“, – выразил надежду министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон.

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас заявил, что, поскольку рынок труда постоянно меняется, большая гибкость отвечает интересам как работников, так и работодателей. „Гибкие условия труда позволяют увеличить занятость, повысить налоговые поступления и повысить международную конкурентоспособность Эстонии, – сказал он. – Мы особенно рады, что найдено решение в регламентации дежурного времени, которое работодатели ожидают уже несколько лет“.